Una mujer que asesinó a una adolescente vulnerable a su cargo y encubrió el crimen durante años mientras cobraba fraudulentamente sus prestaciones sociales ha muerto en prisión.

Avril Jones, de 66 años, y su pareja Edward Cairney, que falleció a los 82 años en 2023, asesinaron a Margaret Fleming a principios de siglo.

Margaret, de 19 años, no fue reportada formalmente como desaparecida hasta 2016 y su cuerpo nunca ha sido encontrado.

Entre su desaparición y el momento en que se dio la voz de alarma, Jones cobró 182.000 libras esterlinas en prestaciones sociales. Ella y Cairney fueron condenados por el asesinato en 2019.

El Servicio Penitenciario Escocés (SPS) ha confirmado que Jones falleció el domingo en la prisión de HMP Stirling.

Oficina de la Corona El cuerpo de Margaret Fleming nunca ha sido encontrado.

Tras la muerte de su padre en 1995, Margaret se fue a vivir a Inverkip con la pareja, que había sido amiga de él.

El último avistamiento confirmado de la adolescente fue en diciembre de 1999, y se cree que fue asesinada alrededor de esa fecha.