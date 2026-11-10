Es probable que los abusos en la industria de los medios de comunicación sigan ocurriendo, ya que las organizaciones no están haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres, advirtió la secretaria de Cultura tras la condena de Russell Brand.

Lisa Nandy declaró en el programa «Sunday with Laura Kuenssberg» de la BBC: «Se acabó el tiempo, es hora de que la industria de los medios de comunicación se tome esto en serio».

Añadió que, desde que entró en el gobierno, «muchas personas» del sector se habían puesto en contacto con ella «para denunciar que les habían ocurrido cosas».

Brand será sentenciado el lunes tras ser declarado culpable la semana pasada de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, luego de las acusaciones de varias mujeres que abarcan la década comprendida entre 1999 y 2009.

Tras el juicio de Brand y la cancelación del programa de telerrealidad de Channel 4, Married at First Sight, después de que la BBC revelara acusaciones de violación, se le preguntó a Nandy si creía que aún existía explotación y abuso dentro de la industria de los medios de comunicación .

Ella dijo: «No veo que haya cambiado mucho en cuanto a la forma en que las instituciones de la industria de los medios de comunicación y de la vida pública en general, incluida la política, tratan a las mujeres que valientemente denuncian abusos».

Nandy añadió que a menudo no existe protección y que las mujeres que alzan la voz en sectores como los medios de comunicación y la política pagan un precio muy alto, señalando los desequilibrios de poder y los contratos a corto plazo que se les otorgan a algunos miembros del personal.

«Con la mano en el corazón, como secretaria de Cultura, no puedo decirles que esto no está sucediendo hoy. De hecho, si tuviera que apostar, diría que sí», afirmó.