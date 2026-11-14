Cinco organizaciones de todo Lancashire han sido galardonadas con el máximo reconocimiento que se otorga a los grupos de voluntarios locales en el Reino Unido.
Los voluntarios, cuyas actividades abarcan desde el apoyo a mujeres hasta la revitalización de un centro comunitario, se encuentran entre las 250 organizaciones benéficas y grupos de voluntarios nacionales que han recibido el Premio del Rey al Servicio Voluntario este año.
Cada uno de los grupos recibirá un certificado firmado por el Rey y un cristal conmemorativo, que le entregará la Lord-Teniente de Lancashire, Amanda Parker, en una ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en el County Hall de Preston.
Parker dijo estar «encantada» con los grupos y añadió: «Cada uno está haciendo una contribución importante a su comunidad».
Dos voluntarios de cada grupo también serán invitados a asistir a una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham en 2027, junto con otros galardonados de este año.
¿Quiénes son los ganadores de Lancashire?
Aawaz, Accrington
Un grupo que tiene como objetivo fortalecer las comunidades dando voz a las mujeres pertenecientes a minorías y brindándoles apoyo práctico dirigido por voluntarios.
La visión de la organización benéfica es «eliminar la cultura de la dependencia», mejorar «las vidas de las mujeres del sur de Asia y sus familias» y «ayudar a crear comunidades iguales y cohesionadas donde las mujeres puedan sentir que pertenecen a un grupo y desempeñar su papel en la sociedad en general».
Grupo de Adopción de Estaciones de Accrington/Estaciones de Bienvenida
El grupo comunitario se fundó en 2021 cuando Shahiesta Raja, de Community Rail Lancashire, invitó a voluntarios a reunirse periódicamente y trabajar juntos para mejorar la estación.
El grupo limpia el andén todas las semanas, crea obras de arte y arreglos florales y cuida el jardín de la estación.
El grupo ha afirmado que creen que el suyo es el único grupo de apadrinamiento de estaciones de tren en el país formado por mujeres musulmanas del sur de Asia.
Club de fútbol de St Annes
Un club local con sede en Lytham St Annes que busca brindar oportunidades deportivas y de otro tipo para personas de todas las capacidades, edades y géneros.
«Este premio pertenece a todas y cada una de las personas que han contribuido a que el St Annes FC sea lo que es hoy», dijo el club en un comunicado en las redes sociales.
«Y lo más importante, pertenece a la increíble comunidad que rodea a nuestro club de fútbol.»
«El fútbol base es mucho más que lo que sucede en un campo de fútbol.»
«Se trata de crear oportunidades, forjar amistades, apoyar a las familias, desarrollar a los jóvenes, unir a las comunidades y marcar la diferencia en la vida de las personas.»
El equipo de voluntarios del Salón Conmemorativo de Hoole Village
Un equipo de más de 50 voluntarios en Much Hoole que promueven el bienestar y la conexión comunitaria, ayudando a reducir la soledad y el aislamiento en su comunidad.
Centro comunitario, biblioteca y tienda de Trawden Forest
Este grupo de Colne ha contribuido a revitalizar su pueblo creando un centro comunitario acogedor, próspero y dinámico.