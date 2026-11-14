Cinco organizaciones de todo Lancashire han sido galardonadas con el máximo reconocimiento que se otorga a los grupos de voluntarios locales en el Reino Unido.

Los voluntarios, cuyas actividades abarcan desde el apoyo a mujeres hasta la revitalización de un centro comunitario, se encuentran entre las 250 organizaciones benéficas y grupos de voluntarios nacionales que han recibido el Premio del Rey al Servicio Voluntario este año.

Cada uno de los grupos recibirá un certificado firmado por el Rey y un cristal conmemorativo, que le entregará la Lord-Teniente de Lancashire, Amanda Parker, en una ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en el County Hall de Preston.

Parker dijo estar «encantada» con los grupos y añadió: «Cada uno está haciendo una contribución importante a su comunidad».

Dos voluntarios de cada grupo también serán invitados a asistir a una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham en 2027, junto con otros galardonados de este año.

¿Quiénes son los ganadores de Lancashire?

Aawaz, Accrington

Un grupo que tiene como objetivo fortalecer las comunidades dando voz a las mujeres pertenecientes a minorías y brindándoles apoyo práctico dirigido por voluntarios.