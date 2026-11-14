Un observador de aves ha descrito el avistamiento de un frailecillo en la presa de Tees como extremadamente raro.

Los frailecillos suelen vivir en alta mar o, durante la época de cría, en acantilados costeros o islas cercanas a la costa. El miércoles se avistó uno en la estructura, situada a 35 kilómetros (22 millas) de la desembocadura del río Tees.

El frailecillo ha estado nadando distancias cortas río arriba y río abajo, y se ha pedido a la gente que no se acerque a él.

Según su conocimiento, el ornitólogo local Martin Blick afirmó que era la primera vez que un frailecillo visitaba Tees Barrage. Señaló que, si bien el ave marina parecía estar sana, actuaba como si «no quisiera estar allí».

‘Sistema de navegación defectuoso’

Los frailecillos a veces se aventuran a lo largo de los ríos y en los estuarios, sobre todo fuera de la temporada de cría, por lo que el avistamiento en la presa de Tees no significa automáticamente que haya que rescatarlo.

Siempre y cuando naden, buceen y se comporten con normalidad, no es necesaria ninguna intervención, pero se recomienda a la gente que mantenga la distancia.

Blick dijo: «¡Puede que tenga un sistema de navegación defectuoso!»