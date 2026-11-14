Un observador de aves ha descrito el avistamiento de un frailecillo en la presa de Tees como extremadamente raro.
Los frailecillos suelen vivir en alta mar o, durante la época de cría, en acantilados costeros o islas cercanas a la costa. El miércoles se avistó uno en la estructura, situada a 35 kilómetros (22 millas) de la desembocadura del río Tees.
El frailecillo ha estado nadando distancias cortas río arriba y río abajo, y se ha pedido a la gente que no se acerque a él.
Según su conocimiento, el ornitólogo local Martin Blick afirmó que era la primera vez que un frailecillo visitaba Tees Barrage. Señaló que, si bien el ave marina parecía estar sana, actuaba como si «no quisiera estar allí».
‘Sistema de navegación defectuoso’
Los frailecillos a veces se aventuran a lo largo de los ríos y en los estuarios, sobre todo fuera de la temporada de cría, por lo que el avistamiento en la presa de Tees no significa automáticamente que haya que rescatarlo.
Siempre y cuando naden, buceen y se comporten con normalidad, no es necesaria ninguna intervención, pero se recomienda a la gente que mantenga la distancia.
Blick dijo: «¡Puede que tenga un sistema de navegación defectuoso!»
«Puede que estuviera siguiendo a los peces río arriba, y si hubiera encontrado una buena fuente de alimento, no se le puede culpar por seguirla.»
«Si estuviera en tierra, habría que rescatarlo o ayudarlo para que tuviera la oportunidad de volver a donde debería estar, pero como está en el agua, buceando y, con suerte, pescando, diría que hay que dejarlo a su suerte.»
Añadió: «Mientras lo observaba, remaba río abajo durante 10 o 15 minutos, luego daba la vuelta y remaba río arriba».
«Lo vi hacer eso varias veces, como si no quisiera estar allí pero no supiera muy bien cómo salir.»
Disminución
En las islas Farne, a unos 120 km (75 millas) de distancia, hay una gran colonia de frailecillos.
Una reciente encuesta anual mostró una disminución del 12% en el número de parejas reproductoras, pasando de 38.559 el año pasado a 33.939 este año.
El National Trust afirmó que el seguimiento a largo plazo mostraba descensos de más de una quinta parte desde 2018, y que se habían registrado descensos similares en las colonias vecinas.