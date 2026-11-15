Un agente de la policía de Essex ha sido despedido tras ser sorprendido conduciendo con exceso de velocidad 75 veces en dos meses mientras estaba de servicio.

El agente Jake Lay-Flurrie, destinado en Braintree, condujo a más del doble del límite de velocidad en cinco ocasiones entre agosto y octubre de 2025.

Durante una audiencia disciplinaria en Chelmsford, se le describió como un «oficial apasionado y respetado» que actuaba «con buenas intenciones».

Sin embargo, la jefa de policía Rachel Nolan afirmó que Lay-Flurrie demostró «un incumplimiento reiterado de las normas».

En cada incidente intervino un coche patrulla. Además, utilizó las luces de emergencia, a pesar de no estar cualificado como conductor de vehículos de respuesta.

Fue descubierto gracias a los equipos telemáticos instalados en los vehículos y fue despedido el 6 de noviembre, tras comprobarse que había cometido una falta grave.

«Ser un agente de policía comprometido, proactivo y, por lo demás, bien considerado, no justifica el incumplimiento reiterado de las normas», dijo Nolan.

«Ningún agente debería creer que llegar más rápido al lugar de un incidente es más importante que conducir de forma legal y segura.»