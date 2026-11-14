Los vecinos han ganado su batalla para conseguir que se tale un árbol gigante de 140 años de antigüedad después de que este dejara caer repetidamente ramas sobre los bungalows cercanos.

Jonathan Rickell, propietario del árbol, apeló ante un inspector de urbanismo del gobierno después de que el Ayuntamiento de Telford & Wrekin denegara el permiso para retirar la secuoya gigante, que data de la década de 1880.

El árbol de 21 metros (70 pies) está protegido por una orden de conservación, y el ayuntamiento argumentó que su tala perjudicaría el aspecto de la zona. La inspectora de urbanismo Elaine Benson visitó el lugar en Lindfield Drive, Wellington, en octubre.

Ella coincidió en que su eliminación perjudicaría el aspecto de la zona, pero esto quedaba compensado por los daños causados ​​a las viviendas cercanas y el riesgo de mayores daños por la caída de ramas.

El árbol, también conocido como secuoya gigante, se puede ver desde lejos, pero se encuentra a pocos metros de los bungalows. Tiene antecedentes de caída de ramas y ya se han reportado daños.

Durante una consulta urbanística en mayo de 2026, un residente de 92 años declaró al ayuntamiento que había estado a punto de sufrir un accidente grave cuando una rama cayó junto a la puerta de su casa y casi le golpea.

En una decisión anunciada el jueves, el inspector dijo que normalmente habría una «fuerte presunción en contra de la tala de un árbol sano y protegido, particularmente cuando ese árbol es tan prominente como la secuoya».

Sin embargo, señalaron su «largo historial de fallos en las ramas y de poda y rebrote reactivos, que incluye un fallo persistente en la parte superior de la copa».