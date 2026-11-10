Han comenzado los trabajos para retirar los restos de la histórica cruz del mercado del centro de la ciudad, después de que quedara destruida cuando un vehículo todoterreno se estrelló contra ella el mes pasado.

El incidente, ocurrido en la plaza del mercado de Howden, dejó el Range Rover a horcajadas sobre la base de la estructura y secciones de la cruz esparcidas por el suelo.

Los fragmentos sueltos de mampostería de la cruz, que fue tallada en 1909, y parte de la base, que data de la época medieval, han sido retirados para su reparación por un cantero.

El Ayuntamiento de East Riding de Yorkshire declaró que el objeto será «almacenado de forma segura fuera de las instalaciones» y que «cualquier reparación no se llevará a cabo hasta la primavera». Añadieron que este es «el primer paso para determinar su futuro».

Joe Bilton / BBC Los restos destrozados de la cruz estaban esparcidos por la plaza empedrada.

El concejal David Howard, representante del distrito de Howden, dijo: «Hay que quitar cada una de las piedras individualmente y luego reconstruirlo, como si fuera un gran juego de Lego o un rompecabezas».

«Los dos niveles superiores se desplazaron hacia adelante unos 0,7 metros (2,5 pies). Por lo tanto, hay que retirarlos, limpiarlos y volver a colocarlos en su sitio.»

«Se está conservando todo el material, y utilizaremos la mayor cantidad posible del material existente para la reconstrucción de la cruz, y eso sucederá… en los próximos meses.»