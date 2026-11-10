La policía keniana ha incautado 454 kg (1.000 libras) de metanfetamina, valorada en unos 27 millones de dólares (20 millones de libras esterlinas), en una operación contra redes internacionales de narcotráfico.

Tres sospechosos, dos tanzanos y un ugandés, fueron arrestados en la costa de Kenia tras una operación de inteligencia en la que participaron agentes antinarcóticos kenianos y sus homólogos tanzanos.

La policía informó que las investigaciones comenzaron después de que un sospechoso clave fuera arrestado en Tanzania la semana pasada y entregado a las autoridades kenianas en la frontera.

La metanfetamina, comúnmente conocida como met, es una droga sintética ilegal y dañina que es altamente adictiva y puede provocar psicosis grave, infarto o accidente cerebrovascular.

Esta incautación es una de las mayores de drogas en la historia de Kenia.

El sospechoso, presuntamente vinculado a una incautación separada de 299 kg de presunta metanfetamina y heroína en Tanzania, condujo a los agentes a un lugar en Msambweni, en la costa de Kenia, donde se descubrió el alijo de drogas.

La policía realizó más detenciones en el lugar y se incautó de dos vehículos y una motocicleta.

Aretas Lyimo, director de la Autoridad de Control y Aplicación de la Ley contra las Drogas de Tanzania (DCEA), afirma que los interrogatorios iniciales indicaron que las drogas encontradas en Tanzania habían llegado a través del puerto keniano de Mombasa.