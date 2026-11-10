El crecimiento de las emisiones de China prácticamente se ha detenido gracias al rápido despliegue de energías renovables. Cinco gráficos muestran cómo alcanzó este hito y qué le depara el futuro.

China, el mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) del mundo, ha alcanzado un hito importante: en la primera mitad de 2026, por primera vez en su historia, menos de la mitad de la electricidad del país se generó a partir del carbón.

Hace veinte años, estas sucias rocas negras eran el pilar de la economía china: la energía generada con carbón representaba el 80% de toda la electricidad que consumía el país mientras emprendía una rápida modernización.

Pero si bien la demanda total de electricidad del país ha aumentado desde entonces, el creciente uso de la energía solar y eólica está reduciendo cada vez más su dependencia de la energía del carbón .