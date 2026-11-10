El crecimiento de las emisiones de China prácticamente se ha detenido gracias al rápido despliegue de energías renovables. Cinco gráficos muestran cómo alcanzó este hito y qué le depara el futuro.
China, el mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) del mundo, ha alcanzado un hito importante: en la primera mitad de 2026, por primera vez en su historia, menos de la mitad de la electricidad del país se generó a partir del carbón.
Hace veinte años, estas sucias rocas negras eran el pilar de la economía china: la energía generada con carbón representaba el 80% de toda la electricidad que consumía el país mientras emprendía una rápida modernización.
Pero si bien la demanda total de electricidad del país ha aumentado desde entonces, el creciente uso de la energía solar y eólica está reduciendo cada vez más su dependencia de la energía del carbón .
Una vez que las emisiones de carbono de China alcancen su punto máximo, es probable que las emisiones globales de carbono también alcancen su punto máximo – Yu Aiqun
Según ella, la capacidad de energía renovable del país ha crecido a un ritmo tan acelerado que la energía eólica y solar fueron más que suficientes para cubrir la demanda adicional de electricidad del país cada año, lo que allanó el camino para que el país pudiera «eliminar el carbón de su sistema energético».
En julio de 2026, la capacidad instalada de energía solar en China superó por primera vez a la del carbón (aunque cabe destacar que el carbón sigue generando mucha más electricidad que la energía solar, ya que esta última suele generar menos electricidad por GW de capacidad).
A medida que su producción de energía renovable ha aumentado exponencialmente, China ha tenido dificultades para almacenar o aprovechar el excedente de energía solar y eólica que genera, ya que las redes eléctricas alcanzan sus límites. En los primeros seis meses de 2026, se redujeron en China alrededor de 360 teravatios-hora (TWh) de energía eólica y solar, suficiente para abastecer al Reino Unido durante un año , según CREA.
El reto de China ahora es garantizar que el sistema eléctrico pueda utilizar eficazmente su creciente capacidad de energías renovables, afirma Schäpe. El país necesita reformar su mercado eléctrico, implementar incentivos y modernizar su infraestructura energética, añade.
El desafío del carbón
La proporción de la electricidad generada por carbón en China ha seguido disminuyendo rápidamente. Para 2025, el carbón generaba alrededor del 54% de su electricidad, cifra que cayó aún más hasta un mínimo histórico del 49,7% entre enero y junio de 2026, según la Administración Nacional de Energía de China.
Este otoño demuestra que la adopción de energías renovables no solo es técnicamente factible, sino también competitiva en costes, afirma Yao Zhe, asesor de políticas globales de Greenpeace Asia Oriental.
Según datos gubernamentales , la energía eólica y solar representaron el 25 % de la generación eléctrica de China en el primer semestre del año . Greenpeace proyecta que esta cifra aumentará al 33 % para 2028 y al 40 % para 2030. El objetivo de China es más conservador: aspira a generar el 30 % de su electricidad mediante energía eólica y solar para 2030.
Pero los investigadores advierten que China aún tiene un largo camino por recorrer para abandonar su dependencia del carbón. Schäpe subraya que, en primer lugar, una menor proporción de energía generada con carbón no es lo mismo que una menor cantidad . Según una evaluación conjunta de CREA y GEM, China generó un 3,4 % más de energía generada con carbón en el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. «La generación de energía a partir del carbón sigue siendo fuerte», afirma Schäpe.
El parque de centrales eléctricas de carbón de China también está creciendo rápidamente. En los primeros seis meses de este año, entraron en funcionamiento 30 gigavatios (GW) de nuevas centrales , la mayor cantidad desde 2016. Otros 274 GW están pendientes de construcción , lo que podría ampliar el parque actual de centrales de carbón del país en más de un 20 %.
Según Yu, China considera la energía del carbón como una red de seguridad para su transición energética y un pilar fundamental de la seguridad energética y el crecimiento económico. Sin embargo, advierte que su continua expansión podría dañar la reputación del país como líder mundial en energías renovables.
No obstante, las emisiones de China se han mantenido estables en parte gracias a la disminución de las emisiones de las industrias siderúrgica y cementera, impulsada por el colapso del vasto sector inmobiliario del país, afirma Schäpe.
Sin embargo, Schäpe añade que uno de los principales factores que impulsan la reducción de las emisiones es el descenso del consumo de petróleo en el transporte tras el cierre del estrecho de Ormuz y la rápida electrificación de este sector.