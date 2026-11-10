El Tánaiste (viceprimer ministro irlandés), Simon Harris, ha declarado que no planificar una Irlanda unida no es una «política sostenible».

Estaba hablando en el congreso de su partido, celebrado en Cork, donde se publicó el «plan maestro» del Fine Gael sobre la unidad irlandesa .

«Hay que hacer el trabajo y no planificar no es una política sostenible», declaró a los periodistas.

Según declaró, la nueva política de Fine Gael detalla cuáles podrían ser los costes y afirmó que, si el Reino Unido no desempeñara «ningún papel» en materia de deuda o pensiones, podría costar al contribuyente irlandés hasta 25.000 millones de euros (20.800 millones de libras).

«Creo que la existencia de una mayoría sostenible para ello dependerá, en realidad, de la capacidad de los líderes políticos para responder a algunas de las preguntas que nuestro documento y otros están planteando hoy en día.»

«Hay trabajo por hacer», dijo. Añadió que él quiere ver una Irlanda unida, al igual que «muchas» personas.

El viceministro de Fine Gael, Neale Richmond, afirmó que las propuestas del primer ministro irlandés son «complementarias» a las propuestas de Fine Gael sobre la unidad irlandesa.