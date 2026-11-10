Un hombre ha negado la posesión de un arma ofensiva, que supuestamente era un machete, después de que la policía armada respondiera a un «incidente crítico» en el que un coche fue alcanzado por disparos.

La policía del sur de Gales (SWP) informó que un vehículo sufrió daños «compatibles con un disparo» en Clase Road, Morriston, Swansea, a las 16:14 GMT del viernes.

Thomas Patrick Gilheaney, de 29 años, residente del camping de caravanas Pant-y-Blawd en Llansamlet, Swansea, compareció el lunes ante el Tribunal de Magistrados de Swansea y también negó haber participado en una pelea.

Un hombre de 41 años y un joven de 16 años, ambos de Llansamlet, que fueron arrestados en relación con el incidente , han sido puestos en libertad bajo fianza.

No se han registrado heridos relacionados con el incidente.

SWP indicó que deseaba recibir información de los automovilistas que circulaban por Clase Road, Samlet Road, Upper Forest Way o Valley Way entre las 16:15 y las 16:30 del 6 de noviembre, y de aquellos que circulaban por Valley Way entre las 12:00 y las 13:30.

Incluso a los conductores que no vieron nada se les pide que presenten las grabaciones de sus cámaras de salpicadero, «ya que podrían haber captado información, vehículos o movimientos importantes para la investigación».