La inflación en Estados Unidos fue más alta de lo esperado el mes pasado, lo que indica que el aumento de los precios que impulsó las contundentes victorias demócratas en las elecciones de mitad de período de la semana pasada seguirá planteando desafíos para la Casa Blanca y la Reserva Federal .

El índice de precios al consumidor subió un 0,4% de septiembre a octubre, según informó el Departamento de Trabajo el martes, una disminución respecto al 0,6% del mes anterior. El gobierno no publicó la tasa de inflación anual debido a que el cierre del gobierno el año pasado impidió la publicación de datos para octubre de 2025.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 0,3%, el mismo porcentaje que el mes anterior. Ambas cifras fueron una décima de punto superiores a lo previsto.

El informe muestra que la inflación se mantiene claramente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, y las dificultades que enfrentan los estadounidenses con los altos precios quedaron patentes la semana pasada, cuando los republicanos arrebataron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, con importantes avances en ambas cámaras, los demócratas en el Congreso pronto se enfrentarán al reto de cómo abordar las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad. El presidente Donald Trump ha reconocido el descontento de los votantes por la guerra con Irán y los precios de la gasolina, pero aún no ha dado señales de cambiar de rumbo.

Impacto de los precios del petróleo en los consumidores © Ellen Schmidt

La persistencia de una inflación elevada hace muy probable que la Reserva Federal suba su tasa de interés de referencia en su próxima reunión de diciembre. La Reserva Federal aumenta los costos de endeudamiento en un intento por frenar el gasto y reducir la inflación.

El martes por la mañana, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, un miembro muy crítico del comité de fijación de tipos de interés del banco central, dijo que era posible una subida de medio punto el próximo mes, el doble del aumento habitual de un cuarto de punto.

“La actividad económica es sólida, el mercado laboral es estable, pero la inflación es demasiado alta, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal”, dijo Waller.

Los mercados estadounidenses cayeron inmediatamente después del informe de inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente, ante las expectativas de una inflación más persistente y de tipos de interés más altos por parte de la Reserva Federal.

Según el gobierno, los precios de la gasolina subieron un 1% entre septiembre y octubre, un incremento considerable, pero aún muy inferior al de meses anteriores. Los precios de la gasolina se han disparado más de un 37% en comparación con el año anterior. Los precios del petróleo han caído drásticamente en los últimos días ante la esperanza de que el conflicto con Irán esté remitiendo, y los precios de la gasolina están bajando este mes.

Economía de EE. UU © LM Otero

Sin embargo, hay indicios de que el aumento de los precios de la energía se está extendiendo a otros sectores de la economía, con subidas vertiginosas en los billetes de avión, el transporte público y los servicios de reparto. Los precios de la electricidad aumentaron un 0,9% entre septiembre y octubre, el mayor incremento desde abril, y los precios de los alimentos subieron un 0,4%, un aumento considerable tras años de incrementos.

Según la encuesta de AP a 100.000 votantes, aproximadamente dos tercios atribuyeron el aumento de los costos a las políticas de Trump. Alrededor del 90% afirmó que el costo de vida fue un factor crucial o determinante en su voto.

La inflación también se ha visto agravada por la inversión desenfrenada en infraestructura de inteligencia artificial, lo que ha contribuido al aumento de los precios de los chips informáticos, la electricidad y los productos electrónicos de consumo. Los votantes eligieron a decenas de candidatos que se habían comprometido a frenar la construcción de centros de datos .

Los precios también están subiendo en algunos sectores que poco tienen que ver con el petróleo, el gas o la inteligencia artificial. Los servicios de vídeo en streaming se han encarecido recientemente; Disney subió el precio el mes pasado de su paquete de streaming Disney+ y Hulu con publicidad a 12,49 dólares al mes, desde los 11,99 dólares anteriores. La versión sin publicidad subió 2,50 dólares, hasta los 21,49 dólares.

El mes pasado, los precios del paquete de streaming Apple TV/Peacock también aumentaron, pasando de 14,99 dólares al mes a 17,99 dólares.