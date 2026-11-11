Jacob Bethell ha sido descartado para la gira de Inglaterra por Australia en partidos de formato corto y su participación en la gira de partidos de prueba por Sudáfrica es muy dudosa tras la reaparición de una lesión de rodilla.

Bethell no ha jugado con la selección de Inglaterra desde julio, tras sufrir molestias en la rodilla derecha mientras anotaba 91 carreras en un partido internacional de un día contra India en Lord’s.

Fue operado en septiembre y todo indicaba que regresaría a Australia cuando viajó allí para la serie que comienza el viernes con el primero de los tres partidos internacionales de un día en Perth.

Pero el jugador de 23 años no participó en el partido de preparación contra Australia Occidental el fin de semana y sufrió lo que Inglaterra ha descrito como un «contratiempo» en un entrenamiento a principios de esta semana.

Bethell se sometió a una tomografía y ahora está previsto que regrese a casa para ver a un especialista.

Inglaterra ha convocado al todoterreno de Sussex, James Coles, como reserva, mientras que el lanzador Eddie Jack, que aún no ha debutado con la selección, también se ha sumado al equipo de un día como reemplazo de Josh Tongue, quien previamente había sido descartado por una lesión en el dedo del pie.

Tras los tres partidos ODI, Inglaterra disputará cinco partidos T20 en Australia, antes de que comience la serie de Test en Sudáfrica el 17 de diciembre.

La continua ausencia de Bethell es una gran preocupación para Inglaterra, dado el tiempo que ya ha estado ausente y su importancia en los tres formatos del juego.

También supone un duro golpe para Bethell, cuya actuación de 154 carreras en el último Test contra Australia en enero fue uno de los pocos momentos destacables de la desastrosa gira de Inglaterra por las Ashes. En lugar de poder aprovechar ese buen momento, se ha visto frenado por la lesión de rodilla.

El jugador de Warwickshire fue incluido el lunes en la plantilla para los tres partidos de prueba que se disputarán en Sudáfrica.

En aquel momento, el seleccionador Marcus North admitió que Inglaterra no sabía quiénes serían sustituidos del equipo que venció a Pakistán por 3-0 durante el verano inglés para dar cabida al regreso de Bethell.

Emilio Gay, que bateaba abridor, y Jordan Cox, que jugaba en la tercera posición, entraron en la selección inglesa de críquet para esa serie de partidos de prueba, y parecía que uno de ellos iba a quedar fuera del once inicial en Sudáfrica.

Ahora, tanto Gay como Cox podrían tener nuevas oportunidades para demostrar su valía a largo plazo en el críquet de prueba.

En verano, Ollie Pope fue convocado nuevamente al equipo de Test como bateador suplente en ausencia de Bethell.

Pope tiene previsto estar con los England Lions en Sudáfrica en una gira que coincide con la serie de Test, por lo que el jugador de Surrey parece un firme candidato para ser ascendido si Bethell queda descartado.

James Rew, que cuenta con una convocatoria para partidos de prueba, y Ben McKinney, abridor de Durham que aún no ha debutado, han mostrado un gran nivel en la gira de los England Lions por las Indias Occidentales en partidos de formato corto, y serían otras opciones para reemplazar a Bethell en Sudáfrica.

En declaraciones previas al primer partido de un día en Australia, el capitán de la selección australiana de críquet, Joe Root, dijo a BBC Sport: «Es decepcionante para Jacob. No sé mucho más. Sé lo mucho que se esfuerza y ​​todo lo que ha hecho para recuperarse».

«Esperemos que no sea nada grave y que no esté de baja mucho tiempo.»