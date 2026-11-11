Según un informe, los copropietarios del Manchester United, INEOS, se sentirán aliviados al saber que Eddie Howe ha rechazado la oportunidad de hacerse cargo del Crystal Palace.

El 27 de octubre, Graeme Bailey, experto en fichajes de TEAMtalk, informó de que el Manchester United tiene a Howe en su lista de candidatos para el puesto de entrenador .

Fuentes cercanas nos han informado de que el director deportivo del Manchester United, Jason Wilcox, preferiría que Howe se hiciera cargo del club si INEOS decidiera despedir a Michael Carrick.

Entendemos que el Manchester United sigue respaldando a Carrick , a pesar de que los Red Devils llegan al parón internacional en zona de descenso de la Premier League.

Howe se desvinculó del Newcastle United en el verano de 2026.

El 1 de noviembre, The Guardian informó que el Manchester United se había puesto en contacto con Howe , quien está dispuesto a reemplazar a Carrick en Old Trafford.

El informe indicaba: «Eddie Howe es el candidato preferido de Wilcox en caso de que Carrick sea despedido, y se entiende que ya se han producido contactos entre las partes».

El exentrenador del Newcastle está dispuesto a asumir el cargo, sujeto a negociaciones.

«Su salida le costaría a Newcastle unos 3 millones de libras esterlinas en concepto de indemnización.»

Ahora se ha sabido que el Crystal Palace también está interesado en Howe, y The Sun ha revelado que el inglés ha rechazado la «propuesta» de los Eagles.

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Eddie Howe rechaza la propuesta del Crystal Palace.

Aunque Howe está dispuesto a regresar a la dirección técnica de fútbol, ​​»ha rechazado la oportunidad de sustituir a Pierre Sage en Selhurst Park».

Sage será destituido como entrenador del Palace, cargo para el que fue nombrado en el verano de 2026.

Los Eagles se encuentran actualmente en el último puesto de la tabla de la Premier League y corren serio peligro de descender a la Championship al final de la temporada.

La decisión de Howe de rechazar al Palace es una buena noticia para el Man Utd en su intento de traer al exentrenador del Newcastle a Old Trafford, en caso de que decidan separarse de Carrick.

Graeme Bailey, experto en fichajes de TEAMtalk, ha informado de que el exentrenador del Tottenham Hotspur y del Brentford, Thomas Frank, es el principal candidato para sustituir a Sage en el Palace .