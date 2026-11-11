Por John Irish

PARÍS, 10 de noviembre (Reuters) – Francia convocó el martes al embajador de Irán tras acusar a Teherán de un ciberataque que dejó inoperativos los refrigeradores de cientos de supermercados, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, advirtió que París podría responder con sus propias medidas cibernéticas.

FOTO DE ARCHIVO: Empleados llenan cajas con productos perecederos frente a un supermercado Intermarché en París, un día después de que un ciberataque afectara los sistemas de refrigeración de cadenas de supermercados francesas, causando pérdidas de alimentos e incendios en varias tiendas. Francia, 13 de octubre de 2026. REUTERS/Lucien Libert/Foto de archivo © Thomson Reuters

Las autoridades francesas declararon el lunes que la Guardia Revolucionaria iraní estaba detrás de los ataques que interrumpieron los sistemas de refrigeración comerciales en toda Francia en octubre.

«La convocatoria del embajador iraní, anunciada ayer por el ministro, tuvo lugar esta mañana», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó como «infundadas y hostiles» las acusaciones de que su Guardia Revolucionaria estuviera detrás de los ataques.

Barrot, en declaraciones a la cadena de televisión France Info, afirmó que Francia impulsaría sanciones de la UE en respuesta a lo que calificó de «ataque de una magnitud y agresión sin precedentes en nuestro país».

Dijo que podrían tomarse medidas adicionales que no se harían públicas.

«Tomaremos todas las medidas necesarias, incluidas algunas que no comentaremos públicamente, si las consideramos proporcionadas y necesarias para disuadir cualquier nuevo ataque y castigar a los responsables de esta agresión inaceptable», dijo Barrot.

Según él, la doctrina francesa de ciberdefensa ofrece a las autoridades una amplia gama de opciones.

Los ciberataques contra supermercados, que afectaron a cientos de tiendas a principios de octubre, se encuentran entre los ataques cibernéticos más perjudiciales desde que comenzó la guerra con Irán en febrero, un conflicto marcado por episodios esporádicos de presunto sabotaje digital.

Otros incidentes han incluido ciberataques dirigidos al sistema de transporte público de Los Ángeles en marzo y a plantas de tratamiento de agua de Estados Unidos en julio.

Irán niega sistemáticamente haber llevado a cabo operaciones cibernéticas maliciosas.

Las relaciones entre París y Teherán han sido tensas durante años debido a los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, sus actividades regionales y la detención de varios ciudadanos franceses.

Aunque las relaciones mejoraron tras la liberación de esos detenidos y el distanciamiento de Francia de la guerra de Estados Unidos contra Irán, volvieron a deteriorarse durante el verano después de que Irán arrestara y posteriormente expulsara a dos diplomáticos franceses. Francia respondió expulsando a diplomáticos iraníes.

Según funcionarios franceses, Teherán se ha vuelto cada vez más hostil hacia Francia, en particular por su apoyo a la sociedad civil iraní.