Los miembros del Partido Verde en Gales votarán a finales de este año para decidir quién sucederá a Anthony Slaughter como líder del partido.

Slaughter, quien ha liderado el partido desde 2018, está obligado por las normas del partido a dejar el cargo después de completar tres mandatos.

Dado que su compañero diputado del Senedd (MS), Paul Rock, se ha descartado, el próximo líder no pertenecerá al Parlamento galés.

El concejal de Monmouthshire, Ian Chandler, se ha postulado como candidato y ha declarado a la BBC que quiere ayudar a convertir al partido en una «verdadera fuerza electoral».

Se prevé que la votación tenga lugar a finales de este mes y a principios de diciembre.

Slaughter y Rock hicieron historia para el partido al convertirse en sus primeros senadores estatales en las elecciones de mayo.

En septiembre, Slaughter reveló que le habían diagnosticado cáncer y declaró en un debate en el Senedd que se sometería a una «operación seria y programada». Su partido afirmó entonces que su recuperación iba bien.

En X, el líder del Partido Verde para Inglaterra y Gales, Zack Polanski, dijo que Slaughter, la diputada por Caerdydd Penarth, era una «voz importantísima para Gales, firmemente comprometida con la justicia ambiental y social y una amiga brillante».