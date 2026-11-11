Un terrateniente ha retomado los planes para construir un nuevo pueblo de unas 4.000 viviendas en Shropshire, cuatro años después de que una propuesta similar no lograra ser incluida en el Plan Local del condado.

Bradford Estates ha declarado que el proyecto urbanístico, conocido como Weston y propuesto en terrenos cercanos a Tong, junto a la autopista M54, podría incluir escuelas, un consultorio médico, tiendas y zonas industriales, lo que daría lugar a la creación de hasta 8.000 puestos de trabajo.

La empresa afirmó que el proyecto ayudaría a Shropshire a satisfacer las futuras necesidades de vivienda, pero los activistas que se oponen a la construcción en terrenos protegidos argumentaron que primero deberían urbanizarse los terrenos industriales abandonados.

Según Dominic Stanford, quien habló en nombre del vizconde y la vizcondesa Newport, propietarios de la finca, la propuesta aún se encuentra en una fase inicial.

«Se están llevando a cabo conversaciones muy preliminares con el Consejo de Shropshire», dijo.

Stanford añadió que se celebrarían reuniones de consulta antes de Navidad para recabar la opinión de los residentes, y que las propuestas más detalladas se publicarán el año que viene.

«Todavía estamos lejos de presentar las solicitudes de permisos de construcción», añadió.

Bradford Estates presentó planes similares en 2022, pero no se incluyeron en el Plan Local del Consejo de Shropshire.