Un terrateniente ha retomado los planes para construir un nuevo pueblo de unas 4.000 viviendas en Shropshire, cuatro años después de que una propuesta similar no lograra ser incluida en el Plan Local del condado.
Bradford Estates ha declarado que el proyecto urbanístico, conocido como Weston y propuesto en terrenos cercanos a Tong, junto a la autopista M54, podría incluir escuelas, un consultorio médico, tiendas y zonas industriales, lo que daría lugar a la creación de hasta 8.000 puestos de trabajo.
La empresa afirmó que el proyecto ayudaría a Shropshire a satisfacer las futuras necesidades de vivienda, pero los activistas que se oponen a la construcción en terrenos protegidos argumentaron que primero deberían urbanizarse los terrenos industriales abandonados.
Según Dominic Stanford, quien habló en nombre del vizconde y la vizcondesa Newport, propietarios de la finca, la propuesta aún se encuentra en una fase inicial.
«Se están llevando a cabo conversaciones muy preliminares con el Consejo de Shropshire», dijo.
Stanford añadió que se celebrarían reuniones de consulta antes de Navidad para recabar la opinión de los residentes, y que las propuestas más detalladas se publicarán el año que viene.
«Todavía estamos lejos de presentar las solicitudes de permisos de construcción», añadió.
Bradford Estates presentó planes similares en 2022, pero no se incluyeron en el Plan Local del Consejo de Shropshire.
Stanford afirmó que la ambición de crear un nuevo asentamiento seguía intacta, y describió a Weston como «el proyecto estrella de su plan centenario para el próximo siglo».
El Consejo de Shropshire está preparando un nuevo Plan Local que detalla dónde debería tener lugar el desarrollo futuro en todo el condado.
Dado que se prevé que la autoridad urbanística construya más viviendas en los próximos años, Stanford afirmó que los terrenos situados a lo largo del corredor de la M54 eran uno de los lugares más adecuados para un gran proyecto urbanístico.
«La alternativa es la expansión cada vez mayor de los pueblos y aldeas ya existentes», afirmó.
Bradford Estates ha descrito el emplazamiento como una de las zonas estratégicamente más importantes del condado para el crecimiento futuro debido a sus conexiones de transporte.
Sin embargo, los opositores afirmaron que ya se estaban preparando para impugnar cualquier propuesta revisada.
Oposición local
Kath Hemsley, del grupo de campaña vecinal Shifnal Matters, dijo: «No quiero ver construcciones en la zona verde protegida cuando hay terrenos industriales abandonados disponibles».
Señaló emplazamientos como la antigua central eléctrica de Ironbridge y otros terrenos previamente urbanizados en la región de West Midlands como ubicaciones más adecuadas para nuevas viviendas.
Hemsley también cuestionó si finalmente se construirían instalaciones como escuelas y consultorios médicos, y expresó su preocupación por el tipo de viviendas que se construirían.
«Los promotores prefieren construir casas unifamiliares más grandes porque les generan más ganancias», afirmó.