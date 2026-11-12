Las críticas de Jamie Carragher hacia Florian Wirtz han continuado, y el comentarista se ha visto envuelto en un acalorado intercambio en las redes sociales con un canal de aficionados del Liverpool , acusando a los seguidores de tergiversar sus palabras sobre el jugador alemán, fichado por 116 millones de libras.

Wirtz ha tenido dificultades para encontrar su mejor nivel de forma constante desde su llegada a Anfield en lo que, en aquel momento, fue un fichaje récord en Gran Bretaña por un valor de hasta 140 millones de euros (158 millones de dólares).

Aunque suma siete goles y asistencias (dos marcados y cinco asistencias) en 15 partidos esta temporada, lo que eleva su total a 24 goles y asistencias (nueve marcados y 15 asistencias) en 64 partidos con el Liverpool en general, todavía no ha alcanzado el mismo nivel que demostró en el Bayer Leverkusen.

Como resultado, Carragher ha exigido públicamente en múltiples ocasiones que el Liverpool excluya a Wirtz del equipo, alegando que «no está ni mucho menos a la altura» tras la reciente derrota en casa ante el Manchester City.

El comentarista también ha pedido al Liverpool que retire a Wirtz de las tareas de jugadas a balón parado, dejando claro que el jugador no estaría en su equipo del Liverpool, y también ha dejado claro que no cree que el alemán tenga un nivel más alto que alcanzar, ya que está demostrando exactamente de lo que es capaz.

Sin embargo, no todos los relacionados con el Liverpool están de acuerdo con la valoración de Carragher y, después de que el comentarista sugiriera que el jugador de 23 años tuvo «suerte» con su remate fallido que puso a los Reds 2-0 arriba durante la victoria del domingo por 3-1 en Crystal Palace, una cuenta en X llamada ‘The Anfield Talk’ publicó en respuesta: «Carragher, una vez más, haciendo todo lo posible por menospreciar a nuestros propios jugadores».

Lejos de ser una persona tímida, Carragher respondió rápidamente a ese comentario acusando a los ‘E-Reds’ de sacar una vez más sus comentarios ‘de contexto’ para impulsar sus propias agendas.

“Para nada, Wirtz tuvo algo de suerte con su gol y mala suerte hace unas semanas”, escribió Carragher. “Barcola estuvo flojo hasta que dio la asistencia”.

“Tú y algunos otros usuarios de E-reds usan mis citas para conseguir interacción. Da tu propia opinión. Y no te limites a buscar likes y retuits.”

SIGUIENTE ARTÍCULO : Se prevé que una estrella ‘sobresaliente’ del Liverpool le ahorre a FSG 100 millones de libras esterlinas: ‘Puede seguir haciendo esto durante los próximos 10 años’.

Carragher no cederá en la disputa con Florian Wirtz.

La cosa no quedó ahí, ya que The Anfield Talk le preguntó a Carragher si haría los mismos comentarios sobre la pareja del Chelsea, Morgan Rogers y Cole Palmer, y cuando se le pidió que explicara por qué consideraba que el gol de Wirtz fue «suerte».

En respuesta, Carragher declaró : “Su gol fue pura suerte, ya que golpeó el balón con la derecha hacia su izquierda. Sí, les aplicaría a ellos, pero no creo que a tantos fanáticos les molestara. Si nuestros jugadores de 100 millones hacen lo que han hecho hasta ahora para el Chelsea, estaríamos encantados”.

Carragher, sin embargo, no se conformó con lo conseguido y desenterró una publicación de la misma cuenta de The Anfield Talk de principios de semana en la que declaraban que el segundo portero del Liverpool, Giorgi Mamardashvili, debería tener una oportunidad en Selhurst Park tras algunas actuaciones recientes alentadoras del georgiano.

El hecho de que el portero titular, Alisson Becker, ofreciera después una actuación magistral durante la victoria fue una oportunidad que Carragher no pudo resistirse a recordarles.

Para zanjar la discusión de una vez por todas, concluyó: «Es mejor que te ciñas a mis opiniones que a las tuyas».

Para ser justos con Carragher, fue uno de los tres hombres que elogiaron efusivamente a Alexander Isak después de su gol del domingo, y el comentarista explicó por qué el sueco es ahora el hombre con más probabilidades, de entre los tres jugadores del Liverpool que costaron más de 100 millones de libras, de justificar su elevado precio .

En lo que respecta a Alisson, se entiende que el experimentado brasileño ha dado un giro de 180 grados en cuanto a la firma de un nuevo contrato en Anfield .

Steven Gerrard también quiere que el Liverpool dé marcha atrás en su plan original de no renovar el contrato de otra estrella de los Reds que se encuentra en plena forma.