El secretario de educación de Escocia ha declarado que no existe riesgo para la población después de que escuelas de todo el país fueran blanco de una nueva oleada de falsas amenazas de bomba, menos de un mes después de una alerta anterior.
Al menos 470 escuelas recibieron el correo electrónico fraudulento, aunque la policía y el gobierno afirmaron que no contenía nada que sugiriera una amenaza creíble.
La ministra del gobierno, Mairi McAllan, declaró ante el parlamento que la situación estaba «bajo control».
Agentes especializados en delitos cibernéticos están trabajando para identificar el origen de los mensajes, que fueron enviados tanto a escuelas primarias como secundarias.
Se enviaron correos electrónicos «falsos» similares a 300 escuelas en Irlanda del Norte , mientras que escuelas en Italia también recibieron amenazas.
McAllan informó a los miembros del Parlamento escocés que había mantenido una reunión con la policía y las autoridades locales.
«Como madre y como miembro del Parlamento escocés por mi circunscripción, comprendo lo preocupante que esto resultará para los padres, los alumnos, los tutores y el personal escolar», afirmó.
«Aprovecho esta oportunidad para reiterar el consejo de la Policía de Escocia de que no hay nada que sugiera que el contenido de los correos electrónicos represente una amenaza para el público.»
El secretario del gabinete añadió que la policía de Escocia y los organismos antiterroristas de todo el Reino Unido están llevando a cabo una «cantidad considerable de trabajo» para «comprender las motivaciones y las personas que están detrás de esto».
Un portavoz de la policía escocesa declaró que los correos electrónicos fueron «evaluados de inmediato» como bulos.
Añadieron: «Comprendemos lo angustiantes que pueden resultar los mensajes de esta naturaleza para los alumnos, los padres, los tutores y el personal escolar, y la preocupación que, comprensiblemente, pueden causar.»
«Nuestro consejo es que no existe ninguna obligación de evacuar las escuelas ni de impedir que los niños asistan a clase basándose únicamente en el contenido de los correos electrónicos.»
La mayoría de las autoridades locales contactadas por la BBC Escocia afirmaron que las escuelas funcionaban con normalidad, pero algunas confirmaron que algunos alumnos habían sido evacuados.
Se realizaron más de 300 llamadas a la policía cuando se envió un mensaje similar a las escuelas de todo el país el 19 de octubre.
En muchas zonas, los alumnos no tenían clases debido a las vacaciones de mitad de trimestre.
El miércoles, la mayoría de las escuelas de Dumfries y Galloway recibieron el correo electrónico y algunas fueron evacuadas como medida de precaución.
Un portavoz de la autoridad local declaró: «Cada comunidad/entorno escolar es único y, como tal, tiene su propia manera de apoyar y tranquilizar a los alumnos y al personal.»
«También sabemos que la policía local ha acudido a algunos centros escolares en calidad de agentes comunitarios para prestar ayuda y tranquilizar a la población.»
En Edimburgo, el instituto Queensferry High School fue evacuado y los alumnos fueron enviados a casa.
El Consejo de Highland confirmó que varias de sus escuelas «tomaron la decisión de activar sus protocolos de emergencia».
Las autoridades locales de Glasgow, Edimburgo, East Lothian, Aberdeenshire y Orkney también confirmaron que sus escuelas recibieron el mensaje.
En Irlanda del Norte, la Autoridad Educativa (EA) dijo que el «mensaje tiene similitudes con una falsa amenaza enviada el mes pasado» que fue tratada como un engaño por la (PSNI).
El Servicio de Policía de Irlanda del Norte afirmó que el correo electrónico procedía de fuera del Reino Unido .
Según informes italianos, 280 directores de escuela recibieron amenazas en los últimos días. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó una reunión de ministros y jefes de inteligencia para tratar el asunto.