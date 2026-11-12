El secretario de educación de Escocia ha declarado que no existe riesgo para la población después de que escuelas de todo el país fueran blanco de una nueva oleada de falsas amenazas de bomba, menos de un mes después de una alerta anterior.

Al menos 470 escuelas recibieron el correo electrónico fraudulento, aunque la policía y el gobierno afirmaron que no contenía nada que sugiriera una amenaza creíble.

La ministra del gobierno, Mairi McAllan, declaró ante el parlamento que la situación estaba «bajo control».

Agentes especializados en delitos cibernéticos están trabajando para identificar el origen de los mensajes, que fueron enviados tanto a escuelas primarias como secundarias.

Se enviaron correos electrónicos «falsos» similares a 300 escuelas en Irlanda del Norte , mientras que escuelas en Italia también recibieron amenazas.

McAllan informó a los miembros del Parlamento escocés que había mantenido una reunión con la policía y las autoridades locales.

«Como madre y como miembro del Parlamento escocés por mi circunscripción, comprendo lo preocupante que esto resultará para los padres, los alumnos, los tutores y el personal escolar», afirmó.

«Aprovecho esta oportunidad para reiterar el consejo de la Policía de Escocia de que no hay nada que sugiera que el contenido de los correos electrónicos represente una amenaza para el público.»