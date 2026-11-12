Según las autoridades locales, unas 6.300 escuelas en toda Italia y más de 700 en Escocia e Irlanda del Norte han recibido amenazas de bomba.
En Italia, varios edificios fueron evacuados como medida de precaución, pero la primera ministra Giorgia Meloni afirmó que las comprobaciones realizadas hasta el momento no habían revelado ninguna evidencia de «peligro concreto».
«Estos informes parecen estar más bien vinculados a una estrategia destinada a causar alarma y preocupación», dijo en Facebook.
La secretaria de Educación de Escocia, Mairi McAllan, afirmó que no existía riesgo para la ciudadanía y que agentes especializados en ciberdelincuencia estaban trabajando para identificar el origen de los mensajes. En Irlanda del Norte, las autoridades educativas indicaron a las escuelas que permanecieran abiertas a menos que la policía les indicara lo contrario.
No está claro si los incidentes están relacionados.
«Como padre y como miembro del Parlamento escocés por mi circunscripción, entiendo lo preocupante que esto resultará para los padres, los alumnos, los tutores y el personal escolar», dijo McAllan.
La policía escocesa había declarado previamente que las advertencias fueron «evaluadas de inmediato» como falsas. Sin embargo, algunas autoridades locales confirmaron que algunas escuelas habían sido evacuadas.
«Nuestro consejo es que no existe ninguna obligación de evacuar las escuelas ni de impedir que los niños asistan a clase basándose únicamente en el contenido de los correos electrónicos», declaró la policía de Escocia.
Según las autoridades italianas, al parecer se envió un único correo electrónico el miércoles a las bandejas de entrada de 6.300 de un total de 7.476 escuelas estatales, mientras que las escuelas privadas no se vieron afectadas.
El mensaje, supuestamente enviado por un tal «Mikhail Andropov, líder de Vilayat di Misoginistan», causó alarma en muchas escuelas.
El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, afirmó que los incidentes probablemente se trataban de un «ciberataque, no de un riesgo real», y añadió que parecía haber una estrategia clara detrás de la oleada de amenazas en toda Europa dirigidas a vuelos, supermercados e incluso hospitales.
Los aeropuertos italianos, junto con las aerolíneas de otros países europeos, se vieron afectados la semana pasada por una serie de falsas alarmas de bomba que provocaron alarmas, evacuaciones y graves trastornos.
Aunque un grupo extremista misógino reivindicó varias amenazas, posteriormente negó cualquier vínculo con las falsas advertencias.
El miércoles, la directora de un centro escolar de Milán, Anna Bertato, declaró a los medios italianos que había comprobado la dirección de correo electrónico del remitente en internet: «Ya había sido clasificada como spam por un estudiante de una universidad de Taiwán».
Otro director de escuela de Milán, Massimo Nunzio Barrella, declaró a la agencia de noticias Adnkronos que se dio cuenta inmediatamente de que el correo electrónico era spam cuando llegó a su bandeja de entrada a las 08:59 y decidió no evacuar su escuela y tranquilizó a los padres que llamaron por teléfono.
«El texto parecía casi cómico», dijo Barrella, «era como un mensaje de marcianos: ‘Hemos venido a aniquilaros’. Incluso me hizo gracia».
Aunque inicialmente se evacuaron muchos colegios el miércoles, la alarma se levantó rápidamente y se permitió a los alumnos regresar a clase. Algunos padres decidieron llevarse a sus hijos a casa, pero la mayoría de los colegios de Milán no enviaron a sus alumnos a casa.
Según informes italianos, unos 280 directores de escuela ya habían recibido amenazas en los últimos días.
En un comunicado, la jefa de la región de Umbría central, Stefania Proietti, afirmó que «las comprobaciones realizadas hasta el momento en las escuelas de Umbría han dado negativo, y las fuerzas del orden están trabajando con rapidez y minuciosidad para verificar cada denuncia».