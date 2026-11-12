Según las autoridades locales, unas 6.300 escuelas en toda Italia y más de 700 en Escocia e Irlanda del Norte han recibido amenazas de bomba.

En Italia, varios edificios fueron evacuados como medida de precaución, pero la primera ministra Giorgia Meloni afirmó que las comprobaciones realizadas hasta el momento no habían revelado ninguna evidencia de «peligro concreto».

«Estos informes parecen estar más bien vinculados a una estrategia destinada a causar alarma y preocupación», dijo en Facebook.

La secretaria de Educación de Escocia, Mairi McAllan, afirmó que no existía riesgo para la ciudadanía y que agentes especializados en ciberdelincuencia estaban trabajando para identificar el origen de los mensajes. En Irlanda del Norte, las autoridades educativas indicaron a las escuelas que permanecieran abiertas a menos que la policía les indicara lo contrario.

No está claro si los incidentes están relacionados.

«Como padre y como miembro del Parlamento escocés por mi circunscripción, entiendo lo preocupante que esto resultará para los padres, los alumnos, los tutores y el personal escolar», dijo McAllan.

La policía escocesa había declarado previamente que las advertencias fueron «evaluadas de inmediato» como falsas. Sin embargo, algunas autoridades locales confirmaron que algunas escuelas habían sido evacuadas.

«Nuestro consejo es que no existe ninguna obligación de evacuar las escuelas ni de impedir que los niños asistan a clase basándose únicamente en el contenido de los correos electrónicos», declaró la policía de Escocia.