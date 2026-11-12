Un festival de música country afirma que hará historia al convertirse en el primer gran festival de acampada del Reino Unido con un cartel exclusivamente femenino.

El festival State Fayre, que tendrá lugar en Hylands Park en Chelmsford, contará con actuaciones de Kacey Musgraves y The Chicks, además de la ya anunciada Shania Twain, durante tres días en junio.

Los organizadores, Anna-Sophie Mertens y Alex Simmonds, describieron a los artistas como «tres artistas increíbles».

Cada una de ellas había «inspirado y representado un cambio vital, no solo dentro de estos géneros, sino en la música en su conjunto», añadieron.

«Estamos muy ilusionados con la posibilidad de reunir a los tres en un festival británico por primera vez», añadieron Mertens y Simmonds.

El grupo The Chicks, que eliminó la palabra «Dixie» de su nombre en 2020 para ayudar a visibilizar la desigualdad racial en Estados Unidos, será la banda principal del festival el viernes por la noche.

La banda se fundó en 1989 y ha ganado 13 premios Grammy a lo largo de su dilatada trayectoria, durante la cual han publicado ocho álbumes de estudio.