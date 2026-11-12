Un festival de música country afirma que hará historia al convertirse en el primer gran festival de acampada del Reino Unido con un cartel exclusivamente femenino.
El festival State Fayre, que tendrá lugar en Hylands Park en Chelmsford, contará con actuaciones de Kacey Musgraves y The Chicks, además de la ya anunciada Shania Twain, durante tres días en junio.
Los organizadores, Anna-Sophie Mertens y Alex Simmonds, describieron a los artistas como «tres artistas increíbles».
Cada una de ellas había «inspirado y representado un cambio vital, no solo dentro de estos géneros, sino en la música en su conjunto», añadieron.
«Estamos muy ilusionados con la posibilidad de reunir a los tres en un festival británico por primera vez», añadieron Mertens y Simmonds.
El grupo The Chicks, que eliminó la palabra «Dixie» de su nombre en 2020 para ayudar a visibilizar la desigualdad racial en Estados Unidos, será la banda principal del festival el viernes por la noche.
La banda se fundó en 1989 y ha ganado 13 premios Grammy a lo largo de su dilatada trayectoria, durante la cual han publicado ocho álbumes de estudio.
Musgraves, ganadora de ocho premios Grammy y conocida por su éxito «I Remember Everything», será la artista principal del domingo por la noche.
«Estoy deseando llevar mi álbum ‘Middle of Nowhere’ al festival State Fayre este verano», dijo.
La artista principal del sábado, Shania Twain, fue anunciada a principios de este mes y dijo que ser la cabeza de cartel era un «honor».
Los organizadores dijeron que a los artistas se unirían «algunos de los nombres más importantes y las voces nuevas más emocionantes del country, el rock, la música americana, el folk, el blues y más».
Entre los demás artistas anunciados para el evento, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2027, se encuentran The Corrs, Billy Strings, Sam Barber, Sons of the East y Drake Milligan.
El festival se celebró por primera vez a principios de este año y congregó a 50.000 fans en Hylands Park, que acogió el V Festival desde 1996 hasta 2017.
Aunque ya ha habido festivales más pequeños en el Reino Unido con un cartel principal compuesto íntegramente por mujeres, los organizadores afirman que el evento de 2027 será el primer festival «importante» con zona de acampada que lo haga.
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