El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ha presentado su dimisión, según ha informado un asesor a la BBC, en una medida que podría tensar aún más la alianza política que contribuyó a impulsar al presidente Prabowo Subianto al poder.
Esto se produce después de que el Tribunal Supremo de Indonesia dictaminara que un documento de bachillerato utilizado durante la campaña electoral de Gibran en 2024 no era válido.
El fallo judicial impulsó a más de 100 legisladores a respaldar una iniciativa parlamentaria que podría haber allanado el camino para un proceso de destitución contra Gibran.
El asesor, Budi Arie, declaró que la carta de renuncia de Gibran fue entregada directamente a Prabowo el miércoles. Aún se desconoce si ha sido aceptada.
Gibran lleva mucho tiempo enfrentándose a la polémica sobre si sus calificaciones de bachillerato cumplían los requisitos legales para presentarse a un cargo público.
Tras haber estudiado en Singapur y Australia, utilizó un certificado de equivalencia indonesio para demostrar su formación académica.
La ley indonesia exige que los vicepresidentes hayan completado la educación secundaria superior o su equivalente, pero el Tribunal Supremo no encontró pruebas que demostraran que Gibran se hubiera graduado.
«No se hallaron pruebas que demostraran que Gibran tuviera un diploma o certificado extranjero que pudiera servir de base para la equivalencia con un título de bachillerato o una cualificación equivalente», decía el comunicado.
También tuvo en cuenta un fallo del Tribunal Constitucional de principios de octubre que llegó a la misma conclusión.
Gibran sostenía anteriormente que cursar estudios universitarios era prueba suficiente de que había completado la educación secundaria superior.
El martes, solicitó la oportunidad de impugnar el fallo y de demostrar la legitimidad de sus credenciales académicas, según declaró el secretario de Estado, Prasetyo Hadi.
El ascenso de Gibran a la candidatura de Prabowo en las elecciones de 2024 formó parte de una alianza entre su padre, el presidente saliente Joko Widodo, conocido como Jokowi, y Prabowo, su antiguo y acérrimo rival.
Gibran tenía 36 años en aquel momento y solo pudo presentarse como candidato tras un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo eximió del requisito de edad mínima de 40 años.
Su dimisión se produce en un momento en que las tensiones entre Jokowi y Prabowo parecen haberse intensificado.
Desde que asumió la presidencia, Prabowo ha mostrado poco interés en impulsar el proyecto emblemático de Jokowi: la construcción de Nusantara, una nueva capital. En cambio, ha concentrado gran parte de los recursos del Estado en su propio programa estrella para proporcionar comidas escolares gratuitas en todo el país.
En una serie de cambios de personal a lo largo del último año, Prabowo también ha reubicado a muchos leales a Jokowi en nuevos puestos, incluida la veterana ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati.
La semana pasada, las autoridades arrestaron al jefe de gabinete presidencial, Listyo Sigit Prabowo (sin parentesco), bajo sospecha de haber intervenido las comunicaciones del presidente.
Prabowo destituyó a Listyo un día después, en lo que muchos interpretaron como una señal de la ruptura de la alianza: Listyo, quien anteriormente se desempeñó como jefe de la policía nacional, es ampliamente considerado un antiguo aliado de Jokowi.
Dentro del gobierno, las lealtades parecen estar cambiando. El lunes, tres miembros del gabinete de Prabowo renunciaron colectivamente al partido liderado por Kaesang Pangarep, el hijo menor de Jokowi, alegando su deseo de concentrarse en sus funciones en la administración de Prabowo.
Todo esto se desarrolla en un período particularmente turbulento de la presidencia de Prabowo. El programa de comidas escolares gratuitas tiene problemas de financiación, algunas zonas de Indonesia han sufrido recientemente los peores incendios forestales del país en una década, y la bolsa nacional se enfrenta a una crisis en medio de acusaciones de manipulación generalizada del mercado.
El martes, estudiantes de todo el país organizaron manifestaciones para protestar contra la gestión del gobierno en relación con diversos temas, entre ellos la crisis medioambiental y la corrupción.