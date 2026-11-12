El vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ha presentado su dimisión, según ha informado un asesor a la BBC, en una medida que podría tensar aún más la alianza política que contribuyó a impulsar al presidente Prabowo Subianto al poder.

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo de Indonesia dictaminara que un documento de bachillerato utilizado durante la campaña electoral de Gibran en 2024 no era válido.

El fallo judicial impulsó a más de 100 legisladores a respaldar una iniciativa parlamentaria que podría haber allanado el camino para un proceso de destitución contra Gibran.

El asesor, Budi Arie, declaró que la carta de renuncia de Gibran fue entregada directamente a Prabowo el miércoles. Aún se desconoce si ha sido aceptada.

Gibran lleva mucho tiempo enfrentándose a la polémica sobre si sus calificaciones de bachillerato cumplían los requisitos legales para presentarse a un cargo público.

Tras haber estudiado en Singapur y Australia, utilizó un certificado de equivalencia indonesio para demostrar su formación académica.

La ley indonesia exige que los vicepresidentes hayan completado la educación secundaria superior o su equivalente, pero el Tribunal Supremo no encontró pruebas que demostraran que Gibran se hubiera graduado.

«No se hallaron pruebas que demostraran que Gibran tuviera un diploma o certificado extranjero que pudiera servir de base para la equivalencia con un título de bachillerato o una cualificación equivalente», decía el comunicado.