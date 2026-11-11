No es de extrañar que Miroslav Klose reconozca el valor de un verdadero goleador.

Después de todo, es el máximo goleador histórico de Alemania y, hasta este verano, había marcado más goles que ningún otro jugador en la historia de los Mundiales masculinos. Incluso ahora, solo Kylian Mbappé y Lionel Messi pueden superar sus 16 goles en cuatro torneos.

Pero de los más de 300 goles que Klose marcó en una carrera que comenzó en las ligas amateur alemanas y que abarcó el Kaiserslautern, el Werder Bremen, el Bayern de Múnich y la Lazio, calcula que todos menos dos fueron dentro del área de penalti.

«Afortunadamente, nos hemos alejado un poco de la idea del falso nueve o de tener un segundo delantero que juegue alrededor del delantero principal, con todos yendo hacia el balón», explica el entrenador del FC Núremberg.

«Para mí, lo más importante es que haya alguien que esté ahí para marcar goles. Hay que tener a alguien en el área porque es donde se está más cerca de la portería. Por eso creo firmemente en practicar el último pase, ya sea un centro, un disparo o cualquier otra cosa.»

«Eso es crucial. ¿Cómo se crea ese pase final? Cuando se desarrollan automatismos y los jugadores se conocen mejor, es cuando se ve la armonía en el terreno de juego.»

«Puede que parezca fácil, pero implica muchísimo trabajo. Mucho trabajo de entrenamiento y atención al detalle, asegurándose de que los jugadores se comuniquen entre sí y comprendan las fortalezas y debilidades de sus compañeros.»

Esa atención al detalle proviene de la dedicación que Klose demostró durante su época como jugador. Estudiaba los movimientos de los rivales, analizaba la posición y la postura del portero al enfrentarse a ciertos disparos: ¿se hacía más grande? ¿Mantenía las manos altas o bajas?

«Cuando se marcan goles, todo el equipo merece el mérito», añade el técnico de 48 años, tan generoso como implacable. «Pero aun así, necesitas a alguien que tenga esa habilidad, ya sea con los pies o con la cabeza, para meter el balón en la red».

‘Kane, un gran ejemplo a seguir’

Klose ganó la Copa del Mundo con Alemania en 2014, después de perder la final de 2002 contra Brasil. © Getty Images

Klose tenía 36 años cuando ganó la Copa del Mundo con Alemania en 2014, superando el récord goleador de Ronaldo en una contundente victoria por 7-1 sobre la anfitriona Brasil en semifinales.

Fue la culminación de una carrera basada en el trabajo duro tras una serie de oportunidades perdidas por poco, algo que puede ofrecer consuelo a Harry Kane y a Inglaterra, al demostrar que un triunfo en un gran torneo sigue siendo posible.

Nacido en la Polonia comunista, el padre de Klose, Josef, también futbolista, conocido sobre todo por su paso por el Auxerre, trasladó a la familia a Alemania Occidental cuando su hijo tenía ocho años.

Nunca estuvo en una gran academia, jugando en las ligas inferiores mientras se formaba como carpintero antes de unirse finalmente al Kaiserslautern.

Klose, al igual que Kane, tenía poco más de 20 años cuando se consolidó en el fútbol de primera división, pero solo dos años después de su debut en la Bundesliga, fue titular en la final de la Copa del Mundo que sufrieron contra Brasil.

El delantero, que tenía 38 años cuando colgó las botas de goleador, admira la forma en que Kane ha evolucionado a medida que ha madurado, y lo utiliza como ejemplo para sus propios jóvenes talentos.

«Siempre se pudo apreciar su calidad, y ha trabajado muchísimo para llegar hasta donde está», dice Klose sobre el ganador del Balón de Oro .

«Él también es un gran ejemplo a seguir para mí, sobre todo porque se ha quedado en Alemania. A menudo les digo a mis jugadores que deberían fijarse en alguien como él como modelo.»

«Los jugadores jóvenes aún no pueden tener el instinto y la experiencia que él ha desarrollado, pero ahí es donde empieza todo: en pensar en lo que puedes y no puedes hacer como futbolista. Hay que seguir aprendiendo. Eso es lo crucial para mí.»

«Si entiendes que entrenas para mejorar, entonces en cinco años serás un jugador diferente de forma natural. Pero si crees que todo sucederá automáticamente solo porque diez personas a tu alrededor te dicen que eres un jugador fantástico, no creo que sigas progresando.»

El Núremberg de Klose tiene la edad media más baja de la 2. Bundesliga. © Getty Images

Klose tiene un don para trabajar con jóvenes talentos, habiendo entrenado anteriormente al equipo sub-17 del Bayern de Múnich. Su equipo del Núremberg es el más joven de la segunda división alemana, con una edad media de 23,3 años, según Transfermarkt.

«Se necesita ese equilibrio y un núcleo de jugadores experimentados», explica. «Pero somos muy valientes en ese sentido. En los tres años que llevo aquí, hemos progresado en la forma en que evaluamos a los jugadores jóvenes y en las conversaciones que mantenemos sobre ellos».

¿Cómo los evaluamos? ¿En qué etapa se encuentran? ¿En qué necesitan trabajar para dar el siguiente paso? ¿Quizás se trata más bien de su desarrollo físico? Porque, desde el punto de vista futbolístico, ya estamos formando jugadores realmente buenos.

La trayectoria de Klose como entrenador comenzó con la selección nacional antes de unirse al Bayern, donde fue brevemente asistente de Hansi Flick, y luego asumió su primer cargo como entrenador en el Rheindorf Altach de Austria.

Se unió al Núremberg, históricamente uno de los clubes más exitosos de Alemania, en 2024 y los llevó a terminar en décimo y octavo lugar.

Esta temporada ocupan la segunda posición, por detrás del Hertha BSC, y son los máximos goleadores de la liga, con la vista puesta en regresar a la Bundesliga por primera vez desde 2019.

«Cuando llegué, hablé con los entrenadores de las categorías inferiores sobre el ADN del club, su filosofía de entrenamiento y en qué se centran», añade Klose.

«Ya había muchos puntos en común. Sugerimos probar ciertas cosas porque queríamos profundizar un poco más en áreas específicas, y se mostraron receptivos a ello.»

«Eso es importante. Nos beneficiamos de ello porque nuestros jugadores jóvenes están teniendo oportunidades en el primer equipo y todos están atentos a su desarrollo.»

«Pero ese camino comienza con los entrenadores juveniles. Sé lo importante que es dar esos pasos. Ahora nos estamos beneficiando de ello porque tenemos acceso a muchísimos jóvenes talentos.»

«Como cuerpo técnico, tenemos la valentía de darles oportunidades cuando vemos que pueden competir a este nivel. Ese es el primer paso.»

Entre los 11 jugadores que más minutos han disputado con el equipo de Klose esta temporada, siete tienen 22 años o menos, incluido el máximo goleador Mohamed Ali Zoma, que ya ha sido internacional con Italia.

«Por supuesto, todos reciben muchos elogios, como es el caso actualmente de Marc Kornwachs», dice Klose sobre un centrocampista de 17 años que también está llamando la atención.

«Pero su camino aún no ha terminado. Ahora se trata de ayudarle a ser más constante y a consolidarse, mientras continúa desarrollando su juego y dando pasos más allá.»

«Estos jugadores tienen tanto talento que no dudamos en absoluto en darles oportunidades, independientemente del resultado.»

Klose todavía jugaba en la quinta división del fútbol amateur a los 20 años antes de convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo en 2014. © Getty Images

Klose también es consciente de que su carrera como entrenador aún es joven, lo que refleja la humildad que le valió premios al juego limpio en Alemania e Italia.

«Me siento muy satisfecho con los pasos que he dado, aunque implican muchísimo trabajo», dice sobre su progreso. «Uno aprende algo nuevo cada día».

«He dicho que ahora soy mucho mejor gerente que hace tres años. Es perfectamente normal y hay que aceptarlo. Siempre he estado dispuesto y con ganas de aprender, y siempre he sido muy trabajador. Eso no va a cambiar.»

¿Cómo sería un equipo dirigido por Miroslav Klose?

«Personalmente, como jugador, siempre me ha gustado tener el balón durante largos periodos, y eso no ha cambiado», explica.

«Cuando tienes el balón, tienes cierto nivel de dominio. Sé que también hay que ser muy adaptable en cuanto a la posesión, y eso es algo que somos. Constantemente les mostramos a los jugadores diferentes maneras de salir de situaciones de juego.»

«Es fantástico ver cómo se desarrollan y poder apoyar a cada jugador individualmente. Ese es precisamente el enfoque que me gusta adoptar como entrenador.»