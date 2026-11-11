Un hombre armado, sospechoso de haber matado a seis personas en el centro de Cracovia, y a sus padres y a su hermana en su domicilio, falleció en el hospital a primera hora del lunes, según informó la policía polaca.

El joven de 24 años, identificado por los medios locales como Michal Oksinski, resultó herido tras abrir fuego el sábado en el centro de Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, según informó la policía.

Agentes armados acudieron rápidamente al lugar de los hechos y se enfrentaron a tiros con el sospechoso, que resultó herido a los tres minutos de comenzar el ataque, evitando así una masacre mayor, según informaron las autoridades.

Inicialmente, las autoridades informaron que el atacante aparentemente se había inspirado en «ideologías de extrema derecha», pero desde entonces han declarado que aún están investigando cualquier posible motivación.

Tras el tiroteo, que comenzó poco antes de las 15:00 hora local (14:00 GMT) en la concurrida Plaza del Mercado de Cracovia, la policía identificó al atacante como un hombre polaco de 24 años.

Horas después del tiroteo, un ministro declaró que las primeras investigaciones indican que el atacante se inspiró en «ideologías de extrema derecha». El ministro también lo describió como un «ultranacionalista», sin ofrecer más detalles.

Sin embargo, durante una rueda de prensa el lunes por la mañana, Przemysław Nowak, portavoz de la Fiscalía Nacional de Polonia, afirmó que las investigaciones sobre sus motivos siguen en curso.

Seis personas —cuatro mujeres y dos hombres— han muerto en el ataque.