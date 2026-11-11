El centrocampista alemán del Borussia Dortmund, Felix Nmecha, respondió a las críticas sobre las celebraciones de goles vinculadas a una red evangélica diciendo que han sido malinterpretadas y que no pretenden promover «la intolerancia, la discriminación o el odio de ningún tipo».

Nmecha, un cristiano devoto, fue criticado el fin de semana por el grupo oficial de aficionados del Dortmund por celebrar goles con un gesto que simboliza la campaña «El regreso del rey», vinculada a «Ballers in God», una red de futbolistas cristianos.

Anteriormente, Nmecha se enfrentó a acusaciones de compartir publicaciones homofóbicas y transfóbicas en las redes sociales.

«Mi celebración no pretende promocionarme a mí mismo ni a ninguna organización», escribió el jugador el martes en Instagram. «Más bien, se trata de depositar mi «corona» ante el Rey que pronto vendrá y señalar a Jesús, mi esperanza y fortaleza. Mi mensaje nunca ha sido promover la intolerancia, la discriminación ni el odio de ninguna forma».

Nmecha añadió: “Como cristianos, nuestro mensaje es de amor y respeto hacia todos, independientemente de su origen, sus creencias o su visión del mundo”.

El grupo de aficionados del Dortmund hizo referencia a una investigación de la cadena alemana ARD que acusa a la red «Ballers in God» de calificar la homosexualidad como un pecado y el aborto como parte de un plan de Satanás.

“Nos oponemos a las redes religiosas que, bajo el pretexto de la fe, propagan una visión del mundo en la que se denigra o excluye a las personas en función de su orientación sexual, identidad de género, estilo de vida o decisiones personales”, declararon los partidarios en un comunicado.

El Dortmund declaró el domingo que comprendía la preocupación de los aficionados y que hablaría con el jugador.

La agencia de noticias DPA informó que el seleccionador alemán Jürgen Klopp ya habló con Nmecha sobre el tema en la concentración de la selección nacional en Herzogenaurach, Baviera, antes de los próximos partidos de la Liga de Naciones.