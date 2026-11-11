Harry Kane fue uno de los nombres más importantes que no fue seleccionado para el Once Ideal Masculino de la FIFPRO, a pesar de haber ganado el Balón de Oro 2026. Jude Bellingham, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lamine Yamal figuraron entre los jugadores de alto perfil incluidos en el equipo.

Kane, quien recibió el Balón de Oro el 26 de octubre , figuraba en la lista de candidatos para el prestigioso Once Ideal Mundial. Sin embargo, el delantero del Bayern de Múnich no logró obtener los votos suficientes para entrar en la selección final. Un total de 19.806 futbolistas profesionales de 73 países participaron en la votación.

El compañero de Kane en el Bayern, Michael Olise, y el ganador del Balón de Oro del año pasado, Ousmane Dembélé, también quedaron fuera. Messi, por su parte, regresó al Once Ideal del Mundial tras tres años de ausencia. El capitán argentino ha sido seleccionado por decimoctava vez, ampliando así su impresionante récord.

Yamal también hizo historia al convertirse en el primer adolescente en ser seleccionado por segunda vez para el equipo. El delantero del Barcelona y de la selección española terminó tercero en la clasificación del Balón de Oro 2026. Mbappé, que quedó segundo por detrás de Kane en la carrera por el Balón de Oro, fue incluido en la delantera junto a Haaland, Messi y Yamal.

Bellingham fue incluido en el mediocampo junto a Rodri, del Barcelona, ​​y Vitinha, del Paris Saint-Germain. Rodri había terminado cuarto en la clasificación del Balón de Oro, mientras que Vitinha también fue reconocido por sus actuaciones con el club francés.

El defensa del Barcelona, ​​Pau Cubarsi, se unió a la dupla del PSG, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, en la zaga, mientras que el portero del Arsenal y de la selección española, David Raya, fue el elegido para defender la portería.

Kane no fue el único nombre destacado que quedó fuera. El extremo del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, y Dembélé, que terminaron sexto y séptimo respectivamente en la votación del Balón de Oro, tampoco lograron entrar en el equipo final.

EQUIPO MASCULINO DEL AÑO DE LA FIFPRO

Portero

David Raya (Arsenal, España)

Defensores

Pau Cubarsi (Barcelona, ​​España)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rodri (Manchester City/Barcelona, ​​España)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Adelante

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

Lamine Yamal (Barcelona, ​​España)