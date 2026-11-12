El demócrata Scott Colom ha ganado la contienda por el Senado de Estados Unidos en Mississippi, brindando una victoria sorprendente para el partido en un estado profundamente conservador que ha elegido a republicanos durante décadas.
La victoria de Colom lo convierte en la primera persona negra de Mississippi en ocupar un escaño en el Senado de los Estados Unidos desde que Blanche Bruce lo hiciera entre 1875 y 1881.
Menos de cinco mil votos, de un total de casi un millón contabilizados, lo separaron de su oponente republicana, la actual titular Cindy Hyde-Smith.
Este resultado significa que los demócratas mantendrán 55 escaños en el Senado de 100 miembros, con una reñida contienda en Alaska aún por definir.
Colom, de 43 años, ganó con el 49,2% de los votos. Hyde-Smith, que obtuvo el 48,7%, felicitó a Colom en un vídeo publicado en X el miércoles por la noche y le deseó lo mejor.
«Si bien este no fue el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi», dijo.
La contienda no se consideró realmente en juego hasta las últimas semanas de la campaña, dado que el presidente Donald Trump ganó el estado en las elecciones de 2024 por más de 22 puntos.
Colom pronunció un discurso de victoria en el campus de Tougaloo College, recibido por cientos de seguidores que lo aclamaban, de pie uno al lado del otro bajo el cielo nocturno.
Se respiraba emoción en el ambiente mientras les agradecía el apoyo recibido durante los días de espera por el resultado de las elecciones del 4 de noviembre.
«No creían que un momento como este fuera posible, pero yo mantuve la fe», dijo Colom.
«No es algo que yo haya hecho», continuó. «Es algo que hicimos juntos».
«En Mississippi, es la gente local la que marca la diferencia.»
Decenas de personas se congregaron el miércoles en la sede de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) en Jackson, Mississippi, cuando se anunció la victoria de Colom.
La sala estalló en un aplauso y vítores ensordecedores.
«Este es un resultado asombroso», dijo Leon Russell, presidente de la junta directiva de la NAACP.
«Esto es obra exclusiva de la comunidad negra», continuó. «No había mucho dinero, pero sí mucha organización».
«Estas son unas elecciones históricas.»
Al otro lado de la sala, repleta de gente que se abrazaba, Amber Thomas estaba sentada, disfrutando de la victoria.
«Cuando luchas, ganas», dijo Thomas. «Ahora mismo, estoy rebosante de alegría».
El último senador negro del estado antes de Colom fue Bruce, quien fue elegido por la legislatura estatal.
El estado ha tardado siglo y medio en elegir uno nuevo, esta vez por los votantes de Mississippi.
La campaña de Hyde-Smith atacó a Colom, acusándolo de ser una marioneta del multimillonario donante liberal George Soros, cuya familia ha ayudado a financiar las campañas políticas del demócrata.
El republicano de 67 años fue criticado por su falta de apariciones públicas.
Los demócratas han logrado una serie de importantes victorias en estas elecciones de mitad de mandato, haciéndose con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de Estados Unidos.
El partido logró arrebatar escaños en el Senado en bastiones republicanos, incluidos Texas, Carolina del Sur, Kansas e Iowa.