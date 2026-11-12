El demócrata Scott Colom ha ganado la contienda por el Senado de Estados Unidos en Mississippi, brindando una victoria sorprendente para el partido en un estado profundamente conservador que ha elegido a republicanos durante décadas.

La victoria de Colom lo convierte en la primera persona negra de Mississippi en ocupar un escaño en el Senado de los Estados Unidos desde que Blanche Bruce lo hiciera entre 1875 y 1881.

Menos de cinco mil votos, de un total de casi un millón contabilizados, lo separaron de su oponente republicana, la actual titular Cindy Hyde-Smith.

Este resultado significa que los demócratas mantendrán 55 escaños en el Senado de 100 miembros, con una reñida contienda en Alaska aún por definir.

Colom, de 43 años, ganó con el 49,2% de los votos. Hyde-Smith, que obtuvo el 48,7%, felicitó a Colom en un vídeo publicado en X el miércoles por la noche y le deseó lo mejor.

«Si bien este no fue el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi», dijo.

La contienda no se consideró realmente en juego hasta las últimas semanas de la campaña, dado que el presidente Donald Trump ganó el estado en las elecciones de 2024 por más de 22 puntos.