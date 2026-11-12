Daryna Kulchytska es una madre agobiada. Vive sola en un séptimo piso en Kiev, intentando alimentar a dos niños inquietos y asegurarse de que hagan sus deberes. Pero, además, Daryna se enfrenta a la presión añadida de una fecha límite de la que ni siquiera puede estar segura.
Lo único que sabe es que pronto se apagarán las luces, los enchufes se quedarán sin electricidad, la conexión wifi fallará y los grifos se secarán. Esta noche, la luz ha durado una hora más de lo previsto, pero Daryna sigue corriendo para preparar la cena y terminar su trabajo desde casa.
«En los últimos días solo hemos tenido luz durante cuatro o cinco horas, pero no siempre al mismo tiempo. Durante dos horas tenemos electricidad, y luego durante ocho horas no.»
Mientras continúan las conversaciones de paz, con la reunión de enviados estadounidenses con los líderes ruso y ucraniano el jueves, los ucranianos se enfrentan a una serie de cortes de electricidad programados debido a la intensificación de los ataques rusos contra su red eléctrica. Ucrania ha respondido atacando refinerías de petróleo rusas.
A las autoridades les preocupa que la vida se vuelva rápidamente insostenible para millones de ucranianos si no se puede mantener el suministro eléctrico durante al menos cuatro horas al día. Algunos advierten en privado que esa situación ya está cerca, pues algunas familias en Kiev sufren cortes de luz de hasta 20 horas diarias.
Los cortes de luz comenzaron antes este año que el invierno pasado y ya duran más, lo que hace que casas como la de Daryna estén más oscuras y frías. Ella está bien abrigada con varias capas de ropa y un abrigo grueso; la temperatura está bajando, tanto dentro como fuera de casa.
Justo antes de las 7:30 de la tarde, se oye un clic y se acaba todo: oscuridad hasta el amanecer.
El ascensor no funciona y el agua dejará de fluir porque se necesita electricidad para bombearla hasta su piso. Así que sacan las linternas y las velas LED, y Daryna, su hijo Kyryll y su hija Olena se reúnen para jugar una partida de Uno antes de irse a dormir temprano.
Kyryll, de doce años y que habla un inglés perfecto aprendido durante los dos años que vivió en Estados Unidos, habla con franqueza sobre las dificultades que esto le ha causado.
«No hay luz, ni agua, ni calefacción, ni electricidad. Y nada de diversión. Toda la diversión se esfumó con la falta de electricidad», dice. «Tenemos muchos juegos de mesa. Tenemos un estante entero, pero ya los hemos jugado como cien mil veces».
Muchas familias permanecen en la penumbra mientras los apagones arrasan barrios enteros, sumiendo hogares y calles en la oscuridad.
«Miras afuera y a veces no ves nada. Tienes una gran ciudad alrededor, pero no ves nada porque no hay luz», dice Daryna.
Kiev ha sido la ciudad más afectada: sus trenes de metro y trolebuses llegaron a quedar paralizados. En todo el país, cientos de miles de ucranianos se han quedado sin electricidad en las últimas semanas.
Pudimos comprobarlo durante una visita a una de las centrales eléctricas más grandes de Ucrania, que apenas se mantenía en pie tras un reciente ataque con misiles balísticos: el ataque más potente y devastador de la campaña rusa contra los objetivos energéticos ucranianos.
La enorme planta, cuyo nombre nos han pedido que no revelemos por razones de seguridad, ha quedado reducida a un montón de metal retorcido y tuberías rotas, con sus turbinas enterradas bajo los escombros, lo que ha dejado las instalaciones completamente fuera de servicio.
Volodymyr Kovalenko estaba de servicio en la sala de control, manteniendo la planta en funcionamiento, cuando los misiles impactaron a las 3 de la madrugada.
«Fue un ataque muy potente. Nunca habíamos experimentado nada igual. Ya habíamos sufrido ataques antes; parte del techo se derrumbó, fue bastante grave. Pero esta vez fue particularmente severo.»
Kovalenko, que siguió los pasos de sus padres y lleva 25 años trabajando en la obra, dice que los daños son desgarradores, aunque confía en que se puedan reparar.
Pero el trabajo se ve obstaculizado por los ataques aéreos cada 15-30 minutos; siete veces durante nuestra visita de cuatro horas. Cada alerta de drones y misiles obliga a los equipos a dejar de trabajar y buscar refugio, aunque durante nuestra visita todos fueron derribados o volaron hacia otros objetivos.
Si no hay tiempo para llegar al refugio principal del lugar, los trabajadores se esconden en los cimientos de sus imponentes chimeneas.
«Es muy difícil», dice Vadym Bobyr, quien lidera las labores de rescate. «Te has preparado mentalmente para realizar una tarea específica, y entonces… suena la sirena antiaérea y tienes que salir lo más rápido posible».
Este hombre de 39 años, que ha trabajado aquí la mitad de su vida, se siente empequeñecido por las ruinas destrozadas y abrumado por el reto de reconstruir la planta.
«Es emocionalmente difícil, porque ya habíamos reparado todo, lo habíamos puesto en marcha de nuevo, y ahora ha vuelto a suceder. Duele, pero seguimos trabajando y sacando adelante las cosas.»
Dijo que la reconstrucción de la central eléctrica dañada llevaría al menos hasta el próximo verano, porque los trabajadores, sometidos a un ataque constante, solo podían trabajar una o dos horas productivas al día.
«Estamos luchando por la supervivencia no solo de todo el país, sino también de la gente común, especialmente durante el invierno», dice Timchenko.