Daryna Kulchytska es una madre agobiada. Vive sola en un séptimo piso en Kiev, intentando alimentar a dos niños inquietos y asegurarse de que hagan sus deberes. Pero, además, Daryna se enfrenta a la presión añadida de una fecha límite de la que ni siquiera puede estar segura.

Lo único que sabe es que pronto se apagarán las luces, los enchufes se quedarán sin electricidad, la conexión wifi fallará y los grifos se secarán. Esta noche, la luz ha durado una hora más de lo previsto, pero Daryna sigue corriendo para preparar la cena y terminar su trabajo desde casa.

«En los últimos días solo hemos tenido luz durante cuatro o cinco horas, pero no siempre al mismo tiempo. Durante dos horas tenemos electricidad, y luego durante ocho horas no.»

Mientras continúan las conversaciones de paz, con la reunión de enviados estadounidenses con los líderes ruso y ucraniano el jueves, los ucranianos se enfrentan a una serie de cortes de electricidad programados debido a la intensificación de los ataques rusos contra su red eléctrica. Ucrania ha respondido atacando refinerías de petróleo rusas.

A las autoridades les preocupa que la vida se vuelva rápidamente insostenible para millones de ucranianos si no se puede mantener el suministro eléctrico durante al menos cuatro horas al día. Algunos advierten en privado que esa situación ya está cerca, pues algunas familias en Kiev sufren cortes de luz de hasta 20 horas diarias.

Los cortes de luz comenzaron antes este año que el invierno pasado y ya duran más, lo que hace que casas como la de Daryna estén más oscuras y frías. Ella está bien abrigada con varias capas de ropa y un abrigo grueso; la temperatura está bajando, tanto dentro como fuera de casa.

Justo antes de las 7:30 de la tarde, se oye un clic y se acaba todo: oscuridad hasta el amanecer.

El ascensor no funciona y el agua dejará de fluir porque se necesita electricidad para bombearla hasta su piso. Así que sacan las linternas y las velas LED, y Daryna, su hijo Kyryll y su hija Olena se reúnen para jugar una partida de Uno antes de irse a dormir temprano.