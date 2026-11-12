Un ayuntamiento ha retomado los planes para la reurbanización de terrenos ribereños tras las objeciones previas.

Se ha solicitado al gabinete del Ayuntamiento de Newcastle que apruebe la venta de Spillers Quay, en Ouseburn, con la esperanza de acelerar su remodelación, junto con la cercana Malmo Quay, donde se planea la construcción de nuevas viviendas.

En 2022, un proyecto para construir una torre de 223 pies de altura en Malmö provocó una fuerte reacción negativa por parte de los residentes y las empresas ; mientras tanto, los planes anteriores para construir apartamentos en Spillers tuvieron que revisarse, pasando de ocho a cuatro plantas, tras las quejas recibidas.

El ayuntamiento afirmó haber colaborado con los concejales locales y el Ouseburn Trust en las nuevas propuestas, y aseguró que cualquier obra de construcción preservaría las vistas del perfil urbano del muelle desde el este de la ciudad.

Colin Ferguson, líder del consejo perteneciente al Partido Liberal Demócrata, afirmó que los funcionarios habían estado trabajando con Homes England y su socio de desarrollo, Igloo, en el enfoque revisado.

«Las propuestas anteriores para estos emplazamientos suscitaron importantes preocupaciones, y es correcto que se hayan escuchado esas opiniones y que hayan contribuido a dar forma a un enfoque diferente», afirmó.

«Lo que se propone ahora es mucho más meditado.»

Escala reducida

Ferguson afirmó que la nueva propuesta «reduce significativamente la magnitud del proyecto» para Malmö Quay, al tiempo que sigue creando nuevas viviendas y locales comerciales.