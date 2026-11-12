Un ayuntamiento ha retomado los planes para la reurbanización de terrenos ribereños tras las objeciones previas.
Se ha solicitado al gabinete del Ayuntamiento de Newcastle que apruebe la venta de Spillers Quay, en Ouseburn, con la esperanza de acelerar su remodelación, junto con la cercana Malmo Quay, donde se planea la construcción de nuevas viviendas.
En 2022, un proyecto para construir una torre de 223 pies de altura en Malmö provocó una fuerte reacción negativa por parte de los residentes y las empresas ; mientras tanto, los planes anteriores para construir apartamentos en Spillers tuvieron que revisarse, pasando de ocho a cuatro plantas, tras las quejas recibidas.
El ayuntamiento afirmó haber colaborado con los concejales locales y el Ouseburn Trust en las nuevas propuestas, y aseguró que cualquier obra de construcción preservaría las vistas del perfil urbano del muelle desde el este de la ciudad.
Colin Ferguson, líder del consejo perteneciente al Partido Liberal Demócrata, afirmó que los funcionarios habían estado trabajando con Homes England y su socio de desarrollo, Igloo, en el enfoque revisado.
«Las propuestas anteriores para estos emplazamientos suscitaron importantes preocupaciones, y es correcto que se hayan escuchado esas opiniones y que hayan contribuido a dar forma a un enfoque diferente», afirmó.
«Lo que se propone ahora es mucho más meditado.»
Escala reducida
Ferguson afirmó que la nueva propuesta «reduce significativamente la magnitud del proyecto» para Malmö Quay, al tiempo que sigue creando nuevas viviendas y locales comerciales.
«Queremos que la regeneración sea algo que suceda con las comunidades, no que se les imponga, y seguiremos trabajando con los concejales y las organizaciones locales a medida que estos planes avancen», afirmó.
El consejo municipal afirmó que, si el gabinete aprueba la recomendación, vendería el terreno a Igloo, pero cualquier solicitud de planificación estaría sujeta a una consulta exhaustiva.
El director ejecutivo de Ouseburn Trust, Chris Barnard, dijo que acogía con satisfacción el «nuevo enfoque para equilibrar la necesidad de viviendas con la consideración de lo que la comunidad en general valora sobre Ouseburn».
Afirmó que el nuevo enfoque ofrecía la oportunidad de abordar las preocupaciones, «satisfaciendo la necesidad de un desarrollo sostenible con los resultados deseados por la comunidad, desde espacios de reunión hasta rutas seguras para peatones y ciclistas, todo ello garantizando la protección de los negocios y las personas que caracterizan el lugar».