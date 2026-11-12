Según la policía, una niña de 13 años que se defendió de un intento de violación se dirigía a la escuela cuando ocurrió el ataque.
La adolescente fue agredida sexualmente en Nunnery Wood, en Worcester, alrededor de las 08:15 GMT del martes, antes de huir y pedir ayuda a un miembro del público.
Según la policía de West Mercia, el sospechoso es descrito como mestizo o asiático y tiene entre 16 y 18 años de edad.
El instituto Nunnery Wood, situado en las inmediaciones, ha instado a los alumnos a caminar y montar en bicicleta acompañados, mientras que el centro Worcester Sixth Form College ha advertido a los estudiantes que «tomen precauciones sensatas».
El inspector jefe Dan Pilkington, de la policía, dijo que se cree que el sospechoso siguió a la niña «durante un breve tiempo a través del bosque antes de obligarla a subir a los árboles».
«Ahora sabemos que la víctima era una colegiala de 13 años que se dirigía a la escuela esa mañana», dijo.
Los agentes han realizado indagaciones puerta a puerta y están analizando «varios informes con información» recibidos tras un llamamiento realizado el martes.
Pilkington dijo que la policía estaba buscando a un hombre que vestía ropa completamente oscura y que no se creía que la niña conociera a su agresor.
«La víctima en esta investigación sigue siendo nuestra prioridad y está recibiendo el apoyo de agentes especialmente capacitados mientras trabajamos para encontrar al responsable.»
‘Manténgase atento a su entorno’.
La joven caminaba por un sendero que atravesaba el bosque entre el hospital y la escuela secundaria Nunnery Wood antes de la agresión.
Pilkington afirmó que «el bosque sigue siendo un lugar seguro» y que habría una presencia policial visible en la zona, especialmente en horario escolar.
«Si pueden evitar caminar, sobre todo solos, durante la noche o tomar las rutas principales, es decir, no atravesar el bosque en esos momentos, ese sería el mejor consejo que puedo darles», añadió.
En una carta dirigida a los padres y tutores, el instituto indicó que hablaría con los alumnos «sobre el incidente y les daría orientación sobre cómo volver a casa».
«Se les indicará que eviten la zona de Nunnery Wood, que permanezcan en las calles residenciales y que caminen o vayan en bicicleta con otras personas», añadió.
La universidad animó a los estudiantes a ir acompañados de amigos siempre que fuera posible, a permanecer en rutas bien iluminadas y a informar de cualquier comportamiento sospechoso al personal o a la policía.
«Si bien no deseamos alarmar a los estudiantes, creemos que es importante reforzar los buenos hábitos de seguridad personal y animar a todos a estar atentos a su entorno», añadió.
Se ha instado a las compañías de autobuses a que se pongan en contacto con la policía si tienen grabaciones de cámaras de salpicadero de la zona cercana al aparcamiento del Hospital Real de Worcestershire.