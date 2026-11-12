Según la policía, una niña de 13 años que se defendió de un intento de violación se dirigía a la escuela cuando ocurrió el ataque.

La adolescente fue agredida sexualmente en Nunnery Wood, en Worcester, alrededor de las 08:15 GMT del martes, antes de huir y pedir ayuda a un miembro del público.

Según la policía de West Mercia, el sospechoso es descrito como mestizo o asiático y tiene entre 16 y 18 años de edad.

El instituto Nunnery Wood, situado en las inmediaciones, ha instado a los alumnos a caminar y montar en bicicleta acompañados, mientras que el centro Worcester Sixth Form College ha advertido a los estudiantes que «tomen precauciones sensatas».

El inspector jefe Dan Pilkington, de la policía, dijo que se cree que el sospechoso siguió a la niña «durante un breve tiempo a través del bosque antes de obligarla a subir a los árboles».

«Ahora sabemos que la víctima era una colegiala de 13 años que se dirigía a la escuela esa mañana», dijo.

El inspector jefe Dan Pilkington declaró que se mantendría una presencia policial visible en la zona del bosque.

Los agentes han realizado indagaciones puerta a puerta y están analizando «varios informes con información» recibidos tras un llamamiento realizado el martes.