El líder del Partido Verde de Gales, Anthony Slaughter, afirma que se sometió a un tratamiento intensivo contra el cáncer mientras hacía campaña para las elecciones al Senedd de mayo.

Slaughter, que dejará su cargo de líder a finales de año, describió haber tenido «algunos episodios intensos de tratamiento en la primera mitad de 2025» tras ser diagnosticada en enero.

El diputado del Senedd (MS) por Caerdydd Penarth reveló públicamente que le habían diagnosticado cáncer en septiembre, y durante un debate en el Senedd habló de una «operación seria y programada» a la que se sometió durante el receso de verano.

Slaughter también declaró al programa Walescast de la BBC que no habría votado a favor de la moción «El sionismo es racismo» aprobada en la conferencia de su partido el mes pasado.

En las elecciones al Senedd de mayo, Slaughter y Paul Rock hicieron historia para el partido al convertirse en sus primeros senadores estatales .

Reflexionando sobre la campaña electoral, Slaughter dijo: «Tuve mucha suerte de contar con un equipo de campaña muy bueno y competente a mi alrededor que pudo cubrir las carencias, y el tratamiento [contra el cáncer] salió bien.»

«Así que pude volver a involucrarme de lleno en la campaña, en los debates entre los líderes, en el día de las elecciones.»

Slaughter dijo que su tratamiento había ido «lo mejor posible», y añadió: «Quiero decir, siempre es un proceso que se desarrolla mes a mes, pero sí, estoy muy bien en este momento».