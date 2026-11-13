El líder del Partido Verde de Gales, Anthony Slaughter, afirma que se sometió a un tratamiento intensivo contra el cáncer mientras hacía campaña para las elecciones al Senedd de mayo.
Slaughter, que dejará su cargo de líder a finales de año, describió haber tenido «algunos episodios intensos de tratamiento en la primera mitad de 2025» tras ser diagnosticada en enero.
El diputado del Senedd (MS) por Caerdydd Penarth reveló públicamente que le habían diagnosticado cáncer en septiembre, y durante un debate en el Senedd habló de una «operación seria y programada» a la que se sometió durante el receso de verano.
Slaughter también declaró al programa Walescast de la BBC que no habría votado a favor de la moción «El sionismo es racismo» aprobada en la conferencia de su partido el mes pasado.
En las elecciones al Senedd de mayo, Slaughter y Paul Rock hicieron historia para el partido al convertirse en sus primeros senadores estatales .
Reflexionando sobre la campaña electoral, Slaughter dijo: «Tuve mucha suerte de contar con un equipo de campaña muy bueno y competente a mi alrededor que pudo cubrir las carencias, y el tratamiento [contra el cáncer] salió bien.»
«Así que pude volver a involucrarme de lleno en la campaña, en los debates entre los líderes, en el día de las elecciones.»
Slaughter dijo que su tratamiento había ido «lo mejor posible», y añadió: «Quiero decir, siempre es un proceso que se desarrolla mes a mes, pero sí, estoy muy bien en este momento».
En octubre, el líder adjunto del partido en Gales, Phil Davies, dimitió después de que se aprobara la moción para declarar que «el sionismo es racismo» y esta se convirtiera en política oficial del Partido Verde.
La moción exigía un «único Estado palestino democrático en toda la Palestina histórica», que incluye el territorio actual de Israel.
Cuando se le preguntó cuánto daño había causado la moción al Partido Verde, Slaughter dijo: «He dicho públicamente que no habría votado a favor si hubiera estado en la conferencia… sería una tontería por mi parte decir en directo que la moción no nos ha causado problemas.»
«Sea cual sea mi postura, y me he reunido con diversas partes interesadas dentro del partido, al igual que el resto de la dirección, y hemos hablado no solo de nuestra posición individual, sino también de que hay muy poco en esa moción que no reflejara la política ya existente del Partido Verde.»
«Pero no podemos ignorar el hecho de que la forma en que se ha percibido, la forma en que se ha presentado, a veces comprensiblemente, ha tenido un impacto, y tenemos la obligación, en primer lugar, con el público y nuestros seguidores de ser claros sobre nuestra postura.»
Slaughter fue elegido líder del Partido Verde de Gales en 2018, tras haber ejercido previamente como adjunto en 2014 y 2015, y las normas del partido exigen que cada líder renuncie tras completar tres mandatos.
Dado que Rock, el único otro miembro del Parlamento galés perteneciente al Partido Verde, se ha descartado para el puesto de líder que sustituirá a Slaughter, el próximo líder no pertenecerá al Parlamento galés.
Slaughter declaró a Walescast que el momento en que finalizaba su mandato era «bastante fortuito», tras los resultados históricos de su partido en las elecciones al Senedd, pero aún sin alcanzar los cinco escaños necesarios para crear un grupo parlamentario.
«Ya estaba dándole muchas vueltas al asunto, incluso dejando de lado mi salud… porque este es un momento de gran oportunidad para los Verdes, y realmente tenemos que aprovechar el hecho de que hemos logrado este avance», dijo.
«No somos un grupo en el Senedd. Ese es el objetivo para la próxima vez.»
«Es un buen momento para ceder el testigo a un liderazgo nuevo y más fresco que pueda combinar y aprovechar el entusiasmo por lo que estamos haciendo en el Senedd, sin perder de vista el fortalecimiento de los partidos locales… asegurándonos de conseguir más victorias en las elecciones municipales dentro de seis meses.»
«Es hora de que me centre en ser el mejor miembro del Senedd que pueda ser y en cumplir con las expectativas del pueblo de Gales, pero también es hora de un cambio… nueve años es mucho tiempo para estar en el cargo.»
Se prevé que la votación tenga lugar a finales de este mes y a principios de diciembre.