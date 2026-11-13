Un ecólogo de la región de Borders ha admitido su derrota en su lucha por conseguir que se le permita quedarse con un tejón al que cuidó hasta que se recuperó después de que lo encontraran en un abrevadero para el ganado.

A Graeme Wilson, que dirige un pequeño servicio de rehabilitación de fauna silvestre en su casa de Denholm, NatureScot le denegó la solicitud para quedarse con el animal, llamado Harriet.

Su intento de quedarse con el tejón fue entonces duramente criticado por tres organizaciones benéficas de bienestar animal.

Wilson dijo que Harriet había sido trasladada a un nuevo hogar que tenía licencia para tenerla allí y que él iba a tomarse un descanso del rescate de animales salvajes.

Lo llamaron para que ayudara al tejón cuando lo encontraron en el abrevadero a unos 100 metros de su madriguera.

Él cree que ella había sido criada a mano anteriormente y que no habría sobrevivido en estado salvaje.

Solicitó a NatureScot permiso para conservar a Harriet con una licencia educativa, pero la solicitud fue rechazada.