Un hombre ha sido encarcelado por asesinato tras apuñalar mortalmente a su compañero de piso cuatro veces por la espalda antes de marcharse a comprar alcohol.
Mark Carpenter, de 58 años y residente de Embankment Road, Plymouth, asesinó a Harry Jackson, padre de tres hijos, en una vivienda compartida en Plymouth el 4 de mayo .
El juez Robert Linford condenó a Carpenter a una pena mínima de 17 años y seis meses de cárcel tras ser declarado culpable por un jurado en el Tribunal de la Corona de Plymouth.
Dijo que Jackson tal vez no tenía intención de matar, pero que él usó fuerza excesiva y se armó con un cuchillo después de que Jackson lo agrediera dos veces.
El juez afirmó que Carpenter no intentó pedir ayuda para su compañero de piso, que fue encontrado desplomado al pie de las escaleras de la propiedad en Embankment Road.
«Simplemente lo dejaste morir en la casa», dijo.
«Lo que te haya hecho no justifica que lo mataras.»
Según se escuchó en el tribunal, Carpenter no llamó a los servicios de emergencia (999) tras el asesinato, sino que llamó a conocidos y fue a las tiendas a comprar alcohol.
Tiene antecedentes penales por lesiones, concretamente por apuñalar a un hombre en 1996, numerosos delitos relacionados con armas y se encontraba en libertad condicional tras cumplir una condena a cadena perpetua indeterminada que le fue impuesta en 2005 por robo.
La familia de Jackson describió su asesinato como «bárbaro» y un «ataque sin sentido y sin emoción».
El fiscal Dan Pawson-Pounds afirmó que los antecedentes penales de Carpenter, el hecho de que estuviera ebrio en el momento del ataque y que no se pidiera ayuda hasta seis horas después del mismo fueron factores agravantes.
El abogado Ignatius Hughes KC, en representación de Carpenter, afirmó que era improbable que su cliente saliera alguna vez de prisión y que la muerte de Jackson le había afectado profundamente.
Carpenter declaró ante el tribunal que el hombre de 28 años lo había agredido dos veces el día de su asesinato.
El tribunal escuchó que Jackson tenía cuatro puñaladas horizontales en la espalda y una herida de arma blanca potencialmente mortal en la muñeca izquierda que le seccionó una arteria principal.
Según los fiscales, es posible que Jackson se haya lesionado la muñeca al intentar defenderse.
El jurado rechazó la alegación de Carpenter de que actuó en legítima defensa.