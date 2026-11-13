Un hombre ha sido encarcelado por asesinato tras apuñalar mortalmente a su compañero de piso cuatro veces por la espalda antes de marcharse a comprar alcohol.

Mark Carpenter, de 58 años y residente de Embankment Road, Plymouth, asesinó a Harry Jackson, padre de tres hijos, en una vivienda compartida en Plymouth el 4 de mayo .

El juez Robert Linford condenó a Carpenter a una pena mínima de 17 años y seis meses de cárcel tras ser declarado culpable por un jurado en el Tribunal de la Corona de Plymouth.

Dijo que Jackson tal vez no tenía intención de matar, pero que él usó fuerza excesiva y se armó con un cuchillo después de que Jackson lo agrediera dos veces.

El juez afirmó que Carpenter no intentó pedir ayuda para su compañero de piso, que fue encontrado desplomado al pie de las escaleras de la propiedad en Embankment Road.

«Simplemente lo dejaste morir en la casa», dijo.

«Lo que te haya hecho no justifica que lo mataras.»