El Pentágono ha respaldado a un guardia del Ejército estadounidense que reprendió a un grupo en el que se encontraba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Cementerio Nacional de Arlington.

Un vídeo del acto conmemorativo del Día de los Veteranos, celebrado el miércoles, mostraba a Hegseth, a su esposa y a sus asesores principales riendo y charlando mientras posaban para las fotos frente a la Tumba del Soldado Desconocido.

Las imágenes mostraban al centinela del ejército de servicio acercándose al grupo de Hegseth y gritando: «Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento».

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró: «Al conmemorar este día solemne, un soldado recordó, de manera correcta y respetuosa, a todos la importancia de mantener el decoro».

«El Secretario y todo el Departamento siempre han honrado, y siempre honrarán, los sacrificios que nuestros hombres y mujeres militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo.»

El jueves, entregó un premio al soldado que reprendió a su grupo.

Según un comunicado del Pentágono, Hegseth «dio la bienvenida al 3.er Regimiento de Infantería de EE. UU., la Vieja Guardia, al Pentágono, donde con orgullo otorgó al especialista Thomas Iglesias la Medalla de Encomio del Servicio Conjunto por el cumplimiento de su deber en la Tumba del Soldado Desconocido el 11 de noviembre de 2026».

En una publicación en X donde se mostraba al soldado, Hesgeth dijo: «Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista».