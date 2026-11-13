El Pentágono ha respaldado a un guardia del Ejército estadounidense que reprendió a un grupo en el que se encontraba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Cementerio Nacional de Arlington.
Un vídeo del acto conmemorativo del Día de los Veteranos, celebrado el miércoles, mostraba a Hegseth, a su esposa y a sus asesores principales riendo y charlando mientras posaban para las fotos frente a la Tumba del Soldado Desconocido.
Las imágenes mostraban al centinela del ejército de servicio acercándose al grupo de Hegseth y gritando: «Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento».
El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró: «Al conmemorar este día solemne, un soldado recordó, de manera correcta y respetuosa, a todos la importancia de mantener el decoro».
«El Secretario y todo el Departamento siempre han honrado, y siempre honrarán, los sacrificios que nuestros hombres y mujeres militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo.»
El jueves, entregó un premio al soldado que reprendió a su grupo.
Según un comunicado del Pentágono, Hegseth «dio la bienvenida al 3.er Regimiento de Infantería de EE. UU., la Vieja Guardia, al Pentágono, donde con orgullo otorgó al especialista Thomas Iglesias la Medalla de Encomio del Servicio Conjunto por el cumplimiento de su deber en la Tumba del Soldado Desconocido el 11 de noviembre de 2026».
En una publicación en X donde se mostraba al soldado, Hesgeth dijo: «Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista».
El reglamento del Cementerio Nacional de Arlington solicita a los visitantes que hablen en voz baja y que no incurran en conductas irrespetuosas o desordenadas.
La tumba, que es uno de los monumentos conmemorativos de guerra más sagrados del país, marca el lugar de descanso final de un soldado desconocido que murió en la Primera Guerra Mundial.
Un miembro del 3er Regimiento de Infantería monta guardia junto a la tumba las 24 horas del día, y lo ha hecho desde 1948.
Según CBS News, socio estadounidense de la BBC, no es raro que amonesten a los visitantes del sitio. Al parecer, lo hacen varias veces al día.
Previamente, el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios asistieron a la ceremonia anual de colocación de ofrendas florales en el cementerio.
Durante su discurso en la ceremonia, Trump expresó su gratitud a los miembros de las fuerzas armadas que han luchado por el país. También destacó lo que considera el éxito de su administración en la guerra contra Irán.
«Bajo esta administración, y ya era hora, alguien contraatacó. Todos contraatacamos», dijo.
«Y ganamos», dijo Trump refiriéndose a la guerra con Irán. «La cuestión es cuándo queremos terminarla. Queremos asegurarnos de tener una victoria total, no una victoria del 93 %».
Durante la ceremonia, Trump también hizo referencia a Hegseth, diciendo que ha hecho un «trabajo fantástico» como secretario de Defensa.
Trump ha defendido repetidamente a Hegseth en medio de la presión de los legisladores demócratas para destituirlo. El martes, el intento de destituir al secretario de Defensa bajo acusaciones de haber declarado la guerra a Irán sin autorización del Congreso fracasó en el Capitolio .
Hegseth ha calificado los intentos de destitución como una «farsa» y una «maniobra publicitaria».