Se han retirado los cargos judiciales contra una enfermera de Dudley que recibió una multa de aparcamiento tras quedarse atrapada en un ascensor mientras visitaba a un niño enfermo.

La enfermera comunitaria Lisa Smith pasó una hora y quince minutos en un bloque de pisos en Perry Barr Village, Birmingham, en noviembre de 2025. Aparcó en una plaza reservada para personas con permiso, algo que el personal médico tiene permitido hacer durante 30 minutos, pero quedó atrapada en un ascensor durante más de 20 minutos antes de ser liberada por un residente.

Posteriormente, recibió una notificación de que Civil Enforcement Ltd la estaba llevando a juicio para cobrar una multa de 266 libras esterlinas. Smith afirmó que cree que se le debe una disculpa.

La BBC se ha puesto en contacto con Civil Enforcement Ltd para obtener comentarios al respecto.

«El tribunal me devolvió el formulario que tenía que rellenar en relación con la audiencia y simplemente dijo que ya no era necesario porque el caso se había archivado», dijo Smith.

«Me gustaría recibir una disculpa o una explicación de por qué insistieron tanto en el asunto, incluso cuando desde el principio proporcioné pruebas de por qué estaba allí y de que me quedé atrapado en un ascensor.»

La diputada local de Smith, Sonia Kumar, escribió a la empresa solicitando que se detuviera el procedimiento.

«Lisa estaba realizando una labor esencial para el Servicio Nacional de Salud (NHS), cuidando a un niño vulnerable y dando prioridad a las necesidades de su paciente», dijo Kumar.