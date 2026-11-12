Inglaterra ha cancelado su partido de prueba programado en las Indias Occidentales en abril y, en su lugar, se preparará para las Ashes femeninas con una serie de partidos de críquet con pelota roja en el Reino Unido.

El equipo de Nat Sciver-Brunt solo ha jugado un Test, una dura derrota ante India en Lord’s, desde su último encuentro de cuatro días con Australia en enero de 2025, que perdieron por una entrada en Melbourne.

El partido de prueba contra Australia del próximo verano, que otorga cuatro puntos en la serie multiformato, se celebrará en Headingley del 24 al 27 de junio.

Inglaterra se preparará para ello con cuatro partidos de críquet de formato largo. Uno de ellos será un encuentro de tres días contra Australia A, seguido de tres partidos entre los mejores jugadores del equipo.

Además, en enero se celebrará en Bangalore un campamento de entrenamiento específico para partidos con pelota roja.

Inglaterra prevé utilizar entre 26 y 27 jugadores en las diferentes concentraciones y partidos.

Esto significa que el calendario de Inglaterra en las Indias Occidentales se ha modificado y ahora solo incluye tres partidos T20 y tres partidos internacionales de un día.

Este cambio se produce después de que se sugiriera que la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB) podría tener que ofrecer apoyo financiero a Cricket West Indies (CWI) para permitir que se celebre el partido de prueba.

«Agradeceríamos cualquier ayuda de las juntas directivas de nuestros miembros, que son mucho más adineradas», declaró anteriormente Chris Dehring, director ejecutivo de CWI, a BBC Sport. «Organizar partidos de críquet en el Caribe es muy costoso».

Sin embargo, BBC Sport entiende que la decisión del ECB no está relacionada con esas discusiones financieras y que el cambio de calendario se considera una decisión de rendimiento que busca darle a Inglaterra la mejor oportunidad de ganar las Ashes.

Las Indias Occidentales no han disputado un partido de críquet femenino de prueba desde 2004, que fue su único partido con pelota roja en 47 años.

«Una concentración de 10 días en un clima cálido en la India, seguida de cuatro partidos más en condiciones inglesas, proporcionará a Charlotte Edwards y a su equipo el tiempo de juego adecuado para estar preparados para ese desafío [de Australia]», dijo el director ejecutivo del ECB, Richard Gould.

«El enfrentamiento entre los mejores en condiciones inglesas ofrece una valiosa oportunidad para el equipo.»

«También nos permite evaluar la profundidad de nuestra plantilla, dar oportunidades a más jugadores y lograr que el grupo en general dispute varios partidos de críquet competitivos de varios días durante un período más prolongado.»