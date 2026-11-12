Reform UK boicoteará parcialmente el Senedd (Parlamento irlandés) para protestar por la prohibición impuesta a uno de sus políticos por afirmar que las personas blancas están siendo «reemplazadas».

La líder galesa del partido, Helen Jenner, afirmó que la prohibición impuesta a Joe Martin se debía a una «presión indebida» del partido gobernante Plaid Cymru y que constituía una «violación de la libertad de expresión».

A Martin le habían comunicado que no se le permitiría hablar en la cámara del Senedd hasta que se disculpara por sus comentarios, que el presidente del parlamento, Huw Irranca-Davies, calificó de «innecesariamente provocadores y deliberadamente ofensivos».

El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, calificó el fallo de «ridículo e indignante».

El partido Reformista, que es con diferencia el mayor partido de la oposición en el Senedd, anunció que sus miembros se retirarían de la mayor parte de la sesión del miércoles antes de regresar para votar en el parlamento más tarde esa misma noche.

Jenner confirmó el boicot de su partido en las escaleras del Senedd el miércoles por la tarde.

«Ahora está claro que se está restringiendo la libertad de expresión de uno de nuestros miembros del Senedd, lo que significa que se está silenciando a sus electores», dijo.