La exministra de Protección Infantil, Jess Phillips, se ha sumado a las peticiones de los activistas para que el gobierno respalde las nuevas tecnologías que bloquean la transmisión en directo de abusos sexuales a menores.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido ha señalado al país como el tercer mercado más grande del mundo para el abuso transmitido en directo, donde los niños son abusados ​​sexualmente en directo ante la cámara por encargo.

Según Phillips, durante la presentación de un informe político en el Parlamento, los bloqueadores a nivel de dispositivo pueden impedir que este material se grabe y se visualice en teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y tabletas.

Los activistas contra el abuso afirman que mantener la tecnología a nivel de dispositivo preserva la privacidad y el cifrado. La organización defensora de las libertades civiles Big Brother Watch discrepa de esta afirmación.

El gobierno ya ha legislado para exigir a empresas tecnológicas como Apple y Google, que desarrollan los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes utilizados en el Reino Unido, que impidan que los menores de 18 años tomen o compartan imágenes de desnudos en teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

Sin embargo, tres cuartas partes del material de abuso sexual infantil (ASI) no fueron generados por los propios autores, sino que probablemente fueron capturados en dispositivos de adultos, según una investigación de 2025 de la Internet Watch Foundation (IWF), que trabaja para eliminar las imágenes de abuso sexual infantil en línea.

Según una investigación del instituto de seguridad infantil Childlight, alrededor de 1,8 millones de hombres en el Reino Unido admitieron haber cometido algún tipo de delito sexual en línea contra menores.

Phillips, que se quejó de los repetidos retrasos en las medidas para combatir el abuso sexual infantil cuando dimitió como ministra de protección infantil en mayo, exige que se tomen medidas para abordar el origen del delito y reducir el número de delincuentes británicos.