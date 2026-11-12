La exministra de Protección Infantil, Jess Phillips, se ha sumado a las peticiones de los activistas para que el gobierno respalde las nuevas tecnologías que bloquean la transmisión en directo de abusos sexuales a menores.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido ha señalado al país como el tercer mercado más grande del mundo para el abuso transmitido en directo, donde los niños son abusados sexualmente en directo ante la cámara por encargo.
Según Phillips, durante la presentación de un informe político en el Parlamento, los bloqueadores a nivel de dispositivo pueden impedir que este material se grabe y se visualice en teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y tabletas.
Los activistas contra el abuso afirman que mantener la tecnología a nivel de dispositivo preserva la privacidad y el cifrado. La organización defensora de las libertades civiles Big Brother Watch discrepa de esta afirmación.
El gobierno ya ha legislado para exigir a empresas tecnológicas como Apple y Google, que desarrollan los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes utilizados en el Reino Unido, que impidan que los menores de 18 años tomen o compartan imágenes de desnudos en teléfonos inteligentes y otros dispositivos.
Sin embargo, tres cuartas partes del material de abuso sexual infantil (ASI) no fueron generados por los propios autores, sino que probablemente fueron capturados en dispositivos de adultos, según una investigación de 2025 de la Internet Watch Foundation (IWF), que trabaja para eliminar las imágenes de abuso sexual infantil en línea.
Según una investigación del instituto de seguridad infantil Childlight, alrededor de 1,8 millones de hombres en el Reino Unido admitieron haber cometido algún tipo de delito sexual en línea contra menores.
Phillips, que se quejó de los repetidos retrasos en las medidas para combatir el abuso sexual infantil cuando dimitió como ministra de protección infantil en mayo, exige que se tomen medidas para abordar el origen del delito y reducir el número de delincuentes británicos.
«Esto debería ser motivo de vergüenza nacional, y debemos detenerlo», dijo el diputado laborista.
«La tecnología, las pruebas y el apoyo público están presentes; quiero trabajar con los ministros para extender el bloqueo en los dispositivos al material de abuso sexual infantil en todos los dispositivos vendidos en Gran Bretaña, para que los niños, tanto aquí como en todo el mundo, estén más seguros.»
El software utiliza inteligencia artificial para clasificar las imágenes de abuso infantil conocidas en el sistema operativo del teléfono y bloquea el material en el momento en que se visualiza o se crea, independientemente de la aplicación que se esté utilizando.
No se registra, almacena ni envía nada a ningún sitio, y la tecnología funcionaría junto con el cifrado.
El clasificador de IA ha sido entrenado con una base de datos de imágenes conocidas de abuso infantil para que pueda diferenciar entre material inofensivo, como niños en la playa, y abuso sexual.
Durante el evento celebrado en el Parlamento, Phillips afirmó que el abuso sexual infantil en línea es «un problema que no supimos controlar» como legisladores y que ahora debe ser una prioridad.
A ella se unieron supervivientes de abusos sexuales infantiles en línea, quienes afirmaron que no deberían tener que rogar para que se eliminen de internet las imágenes en las que aparecen siendo víctimas de abuso.
Phil Eccles, de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), afirmó que la magnitud del problema estaba «en un punto crítico».
«Esto cortaría de raíz la capacidad de cualquier persona en el Reino Unido para dirigir una transmisión en directo con el fin de abusar de un niño», dijo.
«Para mí, la protección de los niños siempre estará por encima de la capacidad de enjuiciar. Si podemos detener ese abuso, debemos hacerlo.»
«Pero es fundamental que las empresas tecnológicas se sumen a la iniciativa; no podemos solucionar este problema solo con detenciones.»
En la sesión informativa parlamentaria también intervino el exministro, el conservador Lord Nash, quien lideró la campaña para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años.
Dijo: «Para cuando interviene la policía, el niño ya ha sido víctima de abusos y las imágenes y los vídeos han dado la vuelta al mundo.»
«El material debe bloquearse en el propio teléfono, antes de que se produzca el daño.»
«El gobierno merece un verdadero reconocimiento por comprometerse precisamente con eso en los teléfonos de los niños.»
«Insto ahora a que extienda ese compromiso a todos los dispositivos vendidos en Gran Bretaña, destinados a detectar material CSA, y a que sea un ejemplo a nivel mundial en este sentido.»
Como muestra de que el abuso sexual infantil se está volviendo más frecuente, el organismo regulador de las comunicaciones Ofcom ha encontrado casi tantos delincuentes que buscan abuso sexual infantil en aplicaciones cotidianas de la web abierta como en la web oscura.
John Tanagho, de la organización contra la trata de personas International Justice Mission, destacó cómo los niños de los países más pobres están siendo víctimas de explotación sexual, y las investigaciones muestran que uno de cada 100 niños filipinos son víctimas.
Según afirmó, la legislación debería limitar explícitamente los escaneos al material de abuso sexual infantil, sin compartir datos con el gobierno ni con ninguna empresa privada, preservando así la privacidad.
Un portavoz del gobierno declaró: «Estamos implementando las leyes de seguridad en línea más estrictas del mundo».
«Esto incluye la preparación de una legislación pionera a nivel mundial para exigir a las mayores empresas tecnológicas que hagan imposible que los niños tomen, compartan o vean imágenes de desnudos.»
«También otorgaremos a la policía las facultades necesarias para mantenerse al día con el uso delictivo de las nuevas tecnologías, con el fin de garantizar la seguridad de nuestros hijos.»