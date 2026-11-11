Destrozar y chocar a su paso por las ciudades ficticias de Grand Theft Auto es parte de la diversión para los jugadores. Pero los investigadores tienen otras ideas.

La sórdida distopía de Grand Theft Auto no es el primer lugar donde uno esperaría que las normas de circulación importaran mucho.

Esta exitosa saga de videojuegos se basa en la premisa de que los jugadores recorren ciudades extensas a toda velocidad en vehículos robados. Persecuciones policiales a alta velocidad, derrapes, giros y choques forman parte de la emoción. Los jugadores pueden atropellar a los peatones si así lo desean.

Por lo tanto, puede resultar sorprendente saber que el caos automovilístico de la franquicia se está aprovechando para hacer que las carreteras del mundo real sean más seguras.

Desde probar tecnologías de seguridad para ciclistas hasta enseñar a los vehículos autónomos a evitar peligros en las carreteras, los investigadores han estado adaptando los juegos de Grand Theft Auto para convertirlos en experimentos que prometen reducir la probabilidad de accidentes y lesiones en las carreteras.