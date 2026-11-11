Destrozar y chocar a su paso por las ciudades ficticias de Grand Theft Auto es parte de la diversión para los jugadores. Pero los investigadores tienen otras ideas.
La sórdida distopía de Grand Theft Auto no es el primer lugar donde uno esperaría que las normas de circulación importaran mucho.
Esta exitosa saga de videojuegos se basa en la premisa de que los jugadores recorren ciudades extensas a toda velocidad en vehículos robados. Persecuciones policiales a alta velocidad, derrapes, giros y choques forman parte de la emoción. Los jugadores pueden atropellar a los peatones si así lo desean.
Por lo tanto, puede resultar sorprendente saber que el caos automovilístico de la franquicia se está aprovechando para hacer que las carreteras del mundo real sean más seguras.
Desde probar tecnologías de seguridad para ciclistas hasta enseñar a los vehículos autónomos a evitar peligros en las carreteras, los investigadores han estado adaptando los juegos de Grand Theft Auto para convertirlos en experimentos que prometen reducir la probabilidad de accidentes y lesiones en las carreteras.
«Queríamos encontrar una manera de probar dispositivos portátiles y otros nuevos dispositivos digitales para la seguridad vial… en situaciones que serían demasiado peligrosas para recrear en una carretera real», dice Milena Jäger, ingeniera e investigadora de informática en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück en Alemania.
Los modelos físicos realistas utilizados para crear el entorno de juego en los juegos más recientes de Grand Theft Auto, combinados con una amplia gama de condiciones de la carretera, clima y tráfico, proporcionan a investigadores como Jäger un entorno de prueba económico y listo para usar para realizar pruebas en etapas tempranas que incluso los simuladores de conducción más sofisticados tienen dificultades para replicar.
«Un producto pulido con un presupuesto de entre 200 y 1.000 millones de euros (entre 224 y 1.100 millones de dólares / entre 170 y 830 millones de libras esterlinas) está a años luz de la configuración promedio de un simulador», añade Pavlo Bazilinskyy, ingeniero de factores humanos de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en los Países Bajos, quien ha utilizado Grand Theft Auto V (GTA V) para estudiar los patrones de mirada de los usuarios de la carretera en diferentes situaciones de tráfico peligrosas con el fin de ayudar a fundamentar futuras decisiones de diseño vial.
El ‘sexto sentido’ de los ciclistas
Jäger y sus colegas se inspiraron en los juegos de GTA para desarrollar dispositivos que alertaran a ciclistas y peatones sobre los peligros en carreteras concurridas. Uno de sus dispositivos se acopla al manillar de la bicicleta y vibra con intensidad creciente a medida que se acerca un vehículo por detrás, alertando así al ciclista. Otra versión consistía en un chaleco vibratorio —o vibrotáctil— que proporciona al usuario un «sexto sentido» para detectar la proximidad de vehículos.
Sin embargo, poner a prueba dicha tecnología en carreteras reales es complicado sin poner en peligro a los voluntarios. Pero el equipo se dio cuenta de que podían añadir un «mod» —un programa que modifica ligeramente el juego— a GTA V que les permitiría controlar el punto de inicio del jugador y el escenario que se reproduce.
«Dado que GTA V no impone normas de tráfico a los jugadores, prácticamente cualquier situación de tráfico puede replicarse a propósito», afirma Julius Schöning, profesor de ingeniería e informática que dirigió la investigación de Jäger y sus colegas en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück.
En su laboratorio, instalaron una bicicleta frente a una pantalla que mostraba GTA V, con otra pantalla detrás que mostraba una vista trasera cuando los ciclistas miraban por encima del hombro. Luego, enviaron a sus voluntarios a «pedalear» por un tramo de carretera en la ciudad ficticia de Los Santos, donde un gran número de camiones pasaban a toda velocidad.
Ambos dispositivos demostraron ser eficaces para alertar a los ciclistas de un peligro inminente, pero aún no se han convertido en productos comerciales.
Probando el comportamiento humano
En muchos accidentes de tráfico, sin embargo, la causa principal son los seres humanos, no la tecnología. Por lo tanto, comprender cómo y por qué las personas se comportan como lo hacen en una situación potencialmente peligrosa es fundamental para encontrar la manera de hacerla más segura.
Bazilinskyy y sus colegas buscaban una forma de rastrear las reacciones de los ciclistas ante los peligros en una ciudad concurrida. Al integrar la tecnología de seguimiento ocular en GTA V, pudieron seguir con precisión hacia dónde miraban los voluntarios mientras se dirigían en bicicleta hacia situaciones peligrosas en el juego , como un coche saliendo de un aparcamiento, la apertura de la puerta de un coche o un cruce con mucho tráfico.
«El objetivo era medir el comportamiento humano para fundamentar el diseño de futuros sistemas de movilidad y la formulación de políticas», afirma Bazilinskyy. «Un buen ejemplo es la información que proporciona para la toma de decisiones sobre el trazado de las carreteras. El objetivo final es lograr carreteras más seguras y reducir el número de víctimas mortales y heridos en accidentes de tráfico».
Entrenamiento de vehículos autónomos
Sin embargo, el uso más extendido de los juegos de Grand Theft Auto en la investigación sobre seguridad vial ha sido, con diferencia, el entrenamiento de inteligencias artificiales para que conduzcan los coches de forma más segura por sí mismas.
En el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, en Daejeon, Corea del Sur, los ingenieros utilizaron GTA V para crear un enorme conjunto de datos sobre accidentes y otras situaciones dentro del juego. Posteriormente, utilizaron estos datos para entrenar algoritmos de IA que identificaran otros vehículos peligrosos en la carretera, de modo que un vehículo autónomo pudiera aprender a evitarlos.
¿Debería desviarse hacia la acera para evitar una motocicleta con dos personas a bordo, arriesgándose a atropellar a una anciana que camina por allí?
Otros grupos de investigación de todo el mundo han estado utilizando los juegos de GTA para entrenar software de IA para que navegue de forma segura por las concurridas calles de la ciudad sin chocar con nada .
Pero quizás el mayor desafío para los vehículos autónomos no sea tanto una simple instrucción para evitar colisiones, sino más bien qué deben hacer en situaciones en las que se enfrentan a una decisión difícil.
¿Debería, por ejemplo, desviarse hacia la acera para evitar una motocicleta con dos personas a bordo, arriesgándose a atropellar a una anciana que camina por allí, o chocar contra la motocicleta y poner en riesgo a los pasajeros de ambos vehículos?
Investigadores de la Universidad de Eastern Michigan en Estados Unidos abordaron precisamente estos problemas probando un algoritmo de toma de decisiones éticas para vehículos autónomos. Lo probaron con nueve escenarios alarmantes diferentes en GTA V. Descubrieron que el algoritmo podía reducir la posible pérdida de vidas en aproximadamente un 24 % al sopesar el dilema ético, aunque sigue siendo un área de desarrollo controvertida.