El veterano actor de primera línea interpreta a Scrooge en la nueva adaptación de Cuento de Navidad, Ebenezer. Es su primera película de estudio desde sus batallas legales con su exesposa Amber Heard, y todas las miradas estarán puestas en su desempeño en taquilla.

Cuento de Navidad de Charles Dickens es la historia por excelencia de redención y rehabilitación: la de un hombre con una reputación dudosa que sorprende al mundo con su bondad. Entonces, ¿qué podemos decir de la última versión cinematográfica de la historia, Ebenezer, con Johnny Depp en el papel principal?

El reparto sin duda añade un toque posmoderno a la película. En noviembre de 2020, Depp perdió un juicio por difamación en Inglaterra contra el periódico británico The Sun, después de que este lo calificara de «maltratador de mujeres» en relación con su exesposa, la actriz Amber Heard. El juez dictaminó que The Sun había demostrado que el contenido del artículo era «sustancialmente cierto», y Warner Bros. inmediatamente despidió a Depp de la franquicia de J.K. Rowling, Animales fantásticos y dónde encontrarlos.

Pronto, el matrimonio de la pareja se vio envuelto en otra batalla legal. En 2022, Depp demandó a Heard por difamación en Estados Unidos por insinuar en un artículo de opinión del Washington Post que él era un maltratador doméstico. Esta vez, el jurado falló a su favor y dictaminó que Heard lo había difamado. Sin embargo, el juicio, que duró seis semanas y tuvo gran repercusión mediática, reveló detalles de su relación conflictiva y su consumo de drogas, incluyendo el testimonio de la Dra. Laurel Anderson, exasesora matrimonial de Depp y Heard, quien afirmó que la pareja se entregaba a «lo que yo consideraba maltrato mutuo». Parecía que la carrera de Depp estaba, en palabras de Dickens, completamente acabada.