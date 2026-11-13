Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas después de que un hombre armado abriera fuego en Washington D.C.
El tiroteo comenzó el jueves por la mañana, hora local, dentro de un gimnasio en un edificio de apartamentos en el barrio de Logan Circle, que está aproximadamente a una milla (1,6 km) al norte de la Casa Blanca.
La policía informó que el sospechoso, un hombre blanco, fue acorralado tras atrincherarse en uno de los apartamentos. Posteriormente confirmaron su fallecimiento.
De los heridos, uno se encuentra en estado crítico y los demás presentan lesiones que no ponen en peligro su vida.
Mientras el sospechoso se encontraba atrincherado, «disparó a través de la puerta contra los agentes al menos en dos ocasiones», declaró Jeffrey Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, en una rueda de prensa.
Según Carroll, los negociadores estaban hablando por teléfono con el sospechoso cuando oyeron un disparo y este dejó de comunicarse con ellos.
Según declaró, los agentes forzaron la entrada al apartamento y vieron que el sospechoso presentaba lo que parecía ser una «herida de bala autoinfligida».
Carroll añadió que la policía «cree que fue provocado un incendio», el cual ya ha sido controlado.
Las autoridades siguen trabajando para esclarecer la cronología exacta, la motivación del sospechoso y otros detalles del incidente.
La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, lo calificó de «acto de violencia armada sin sentido» y dijo que la Casa Blanca había sido informada.
Jonathan Csapo, productor de la BBC que vive en el edificio donde ocurrió el tiroteo, declaró que sonó la alarma de incendios. Acto seguido, al salir por la escalera de incendios, oyó disparos muy cerca.
«Pude ver el humo, pude ver el destello. Todos empezamos a correr. Ese fue nuestro primer instinto», dijo.
«Enseguida corrimos y nos pusimos a cubierto detrás de una barricada, una pequeña estructura de ladrillos justo al lado del edificio.»
Csapo dijo que luego un administrador del edificio lo llevó de regreso al interior, a una habitación segura.
«Y entonces todo el mundo empezó a gritar», dijo.
Michael Carney declaró al Washington Sun que estaba en una cinta de correr en el gimnasio Vida Fitness cuando comenzó el tiroteo.
Dice que escuchó «un estallido», que supuso que era una pelota de ejercicio que reventaba, antes de ver a una víctima en el suelo que había recibido un disparo.
«Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y demás», dijo, y añadió que se activó la alarma contra incendios.
Una vez fuera del gimnasio, Carney dice que escuchó entre cinco y diez disparos que parecían provenir de un callejón cercano.
Otra testigo declaró al Washington Sun que escuchó «un ruido enorme y ensordecedor» en el gimnasio y más disparos fuera del mismo tras ser evacuada.
«Pensé que algo se había estrellado o caído», dijo. «No supe que era un disparo hasta más tarde».