Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas después de que un hombre armado abriera fuego en Washington D.C.

El tiroteo comenzó el jueves por la mañana, hora local, dentro de un gimnasio en un edificio de apartamentos en el barrio de Logan Circle, que está aproximadamente a una milla (1,6 km) al norte de la Casa Blanca.

La policía informó que el sospechoso, un hombre blanco, fue acorralado tras atrincherarse en uno de los apartamentos. Posteriormente confirmaron su fallecimiento.

De los heridos, uno se encuentra en estado crítico y los demás presentan lesiones que no ponen en peligro su vida.

Mientras el sospechoso se encontraba atrincherado, «disparó a través de la puerta contra los agentes al menos en dos ocasiones», declaró Jeffrey Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, en una rueda de prensa.

Según Carroll, los negociadores estaban hablando por teléfono con el sospechoso cuando oyeron un disparo y este dejó de comunicarse con ellos.

Según declaró, los agentes forzaron la entrada al apartamento y vieron que el sospechoso presentaba lo que parecía ser una «herida de bala autoinfligida».

Carroll añadió que la policía «cree que fue provocado un incendio», el cual ya ha sido controlado.