Según informan medios de comunicación estadounidenses, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sido trasladado de su residencia en Washington D.C. a una base militar tras recibir amenazas de muerte vinculadas a Irán.

CBS, socio estadounidense de la BBC, afirmó que el traslado se produjo después de que se publicara una foto de la casa de Bessent en el Wall Street Journal.

Bessent ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por aislar económicamente a Irán mediante sanciones y un bloqueo económico más amplio.

Aunque la naturaleza exacta de las amenazas contra Bessent sigue sin estar clara, la inteligencia estadounidense ha advertido que Irán ha «incrementado sustancialmente» sus esfuerzos para atacar a estadounidenses, incluidos funcionarios estadounidenses.

«Después de que el Wall Street Journal publicara un artículo con una fotografía en línea que permitía geolocalizar la casa de la secretaria en Georgetown, las preocupaciones de seguridad comenzaron a aumentar», dijo una fuente a CBS.

Georgetown es una zona acomodada de Washington donde residen numerosos funcionarios gubernamentales y residentes prominentes.

Según la fuente, esos problemas de seguridad llevaron a las autoridades a trasladar a Bessent a una base militar de la zona.

En un comunicado, un portavoz del Departamento del Tesoro se limitó a decir que Bessent «no se dejará intimidar» por las amenazas y «mantiene su compromiso» con los esfuerzos de Estados Unidos para presionar la economía de Irán.