Según informan medios de comunicación estadounidenses, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sido trasladado de su residencia en Washington D.C. a una base militar tras recibir amenazas de muerte vinculadas a Irán.
CBS, socio estadounidense de la BBC, afirmó que el traslado se produjo después de que se publicara una foto de la casa de Bessent en el Wall Street Journal.
Bessent ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por aislar económicamente a Irán mediante sanciones y un bloqueo económico más amplio.
Aunque la naturaleza exacta de las amenazas contra Bessent sigue sin estar clara, la inteligencia estadounidense ha advertido que Irán ha «incrementado sustancialmente» sus esfuerzos para atacar a estadounidenses, incluidos funcionarios estadounidenses.
«Después de que el Wall Street Journal publicara un artículo con una fotografía en línea que permitía geolocalizar la casa de la secretaria en Georgetown, las preocupaciones de seguridad comenzaron a aumentar», dijo una fuente a CBS.
Georgetown es una zona acomodada de Washington donde residen numerosos funcionarios gubernamentales y residentes prominentes.
Según la fuente, esos problemas de seguridad llevaron a las autoridades a trasladar a Bessent a una base militar de la zona.
En un comunicado, un portavoz del Departamento del Tesoro se limitó a decir que Bessent «no se dejará intimidar» por las amenazas y «mantiene su compromiso» con los esfuerzos de Estados Unidos para presionar la economía de Irán.
La BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.
En septiembre, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, advirtió que Irán ha «incrementado sustancialmente» sus esfuerzos para atacar a los estadounidenses.
Según The New York Times, la ofensiva iraní incluye el ataque contra funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados. Una fuente declaró al periódico que esto ha alcanzado una fase más avanzada.
Según los informes, otros funcionarios estadounidenses que figuran en la lista de posibles objetivos de Irán son el exsecretario de Estado Mike Pompeo, el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton y Mark Milley, exjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los equipos de seguridad de Milley y Bolton fueron retirados por la administración Trump poco después de que este regresara al cargo el año pasado.
Bessent es uno de los varios funcionarios de la administración que viven en bases militares. El nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, fue trasladado a una base a finales de 2025, antes de que comenzara el conflicto con Irán.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, viven en bases militares, al igual que la ex fiscal general Pam Bondi y la ex jefa de inteligencia Tulsi Gabbard.
En febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña aérea contra Irán, que acabó con la vida de su líder y provocó que el régimen de Teherán respondiera con ataques contra aliados estadounidenses en toda la región y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.
En junio, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, pero este fracasó a las pocas semanas después de que se reanudaran los ataques iraníes contra los buques y Estados Unidos restableciera un bloqueo contra los puertos iraníes.