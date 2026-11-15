Según han informado las autoridades, se han encontrado cerca de 20 millones de dólares (14,8 millones de libras esterlinas) en efectivo escondidos en edificios agrícolas y enterrados en bosques como parte de una investigación sobre un exministro de Viktor Orbán.

Miklós Seszták, quien se desempeñó como ministro de Desarrollo Nacional durante cuatro de los dieciséis años de gobierno del ex primer ministro, está acusado de aceptar sobornos en el marco de una trama relacionada con la empresa estatal de transporte. Él ha negado haber cometido delito alguno.

El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, derrotó a Orbán en unas elecciones aplastantes en abril con la promesa de lanzar una amplia campaña anticorrupción.

El viernes, tras dos días de búsqueda del dinero en efectivo, hallado en lugares apartados de todo el país, Magyar lo describió como el fin de la «mafia».

Los investigadores encontraron fajos de billetes en cajas fuertes, enterrados en bosques y escondidos en edificios agrícolas y residenciales, así como en almacenes, como parte de la investigación sobre Seszták, según informó la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH) en un comunicado.

El dinero ascendía a «5.071.632.000 florines, 2.658.350 euros y 1.257.100 dólares», añadió, lo que eleva el valor total a 19,5 millones de dólares. Según la entidad, el dinero ha sido depositado en el Tesoro del Estado húngaro.

La NVVH se creó para investigar las denuncias de corrupción durante el gobierno de Orbán, que Magyar ha denominado «Operación Purgatorio».

Magyar prometió a los húngaros un «cambio de régimen» durante las elecciones de principios de este año y, desde que asumió el cargo, se ha dedicado a deshacer muchas de las políticas de la era Orbán.