Londres — El príncipe Harry y Meghan se tomaron de la mano el martes al reaparecer en público por primera vez desde que el padre de la duquesa de Sussex, con quien no tiene relación, fue arrestado en Estados Unidos. El FBI detuvo a Thomas Markle Sr. , de 82 años, en Florida el viernes, luego de que los fiscales federales lo acusaran el día anterior de posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Harry y Meghan llegaron el martes al Parlamento Europeo en Bruselas para un evento centrado en la seguridad infantil en internet. Estaba previsto que ambos pronunciaran juntos un discurso principal en el Lost Screen Memorial, pero Meghan se retiró, por lo que Harry tuvo que intervenir solo.

Los niños «merecen sentirse seguros dondequiera que estén», dijo Harry, de pie solo en el podio, «en un aula. En un patio de recreo. En cualquier momento, sin importar dónde se encuentren».

El evento programado tenía como objetivo abordar los peligros del abuso y la explotación infantil en línea, pero las declaraciones de Harry tuvieron un significado más profundo para su esposa y todos los asistentes, dado el momento en que se produjeron.

«Sé, por personas cercanas a ella, que está muy, muy afectada emocionalmente, y esa es la razón por la que decidió no pronunciar el discurso junto a Harry hoy en Bruselas», declaró Roya Nikkhah, editora de la sección de la realeza del periódico británico Sunday Times y colaboradora de CBS News. «Ha sido un momento muy difícil para ella».

Nikkhah afirmó que Meghan había decidido asistir al evento en señal de «solidaridad», lo que calificó como «una clara muestra de la intensidad y la pasión con que se preocupa» por el tema en cuestión.

La duquesa declaró el mes pasado que estaba «profundamente angustiada» por las acusaciones contra su padre, y que había escuchado por primera vez «acusaciones inquietantes» sobre su padre, con quien no tiene relación, en 2018, lo que, según ella, influyó mucho en la decisión que ella y William tomaron de mantenerlo alejado de sus propios hijos.

«Creo que ella está tratando de asimilarlo», dijo Nikkhah. «También está tratando de proteger a sus hijos y mantener una apariencia de normalidad en su vida familiar, pero por lo que entiendo, eso es muy difícil en este momento».

Según una declaración jurada del FBI , los investigadores encontraron docenas de objetos, entre ellos diapositivas, negativos de películas y libros, en dos trasteros de Los Ángeles. Algunas fotografías parecían mostrar a Thomas Markle Sr. con niños en «diversas etapas de desnudez».

La policía filipina confirmó a finales de octubre que también está investigando supuestos materiales de abuso sexual infantil encontrados en la antigua casa de Markle en la ciudad de Cebú.

Markle ha negado haber cometido irregularidad alguna y ha desestimado algunas de las acusaciones calificándolas de «mentiras repugnantes».

«Meghan está muy dispuesta a cooperar con la investigación del FBI y con cualquier otra investigación en el mundo», declaró Nikkhah el martes. «Me han dicho que le gustaría mucho ayudar en esas investigaciones, aportar cualquier prueba o ayuda que pueda, así que ese es su plan».

Sin embargo, añadió que no sería fácil para la duquesa.

«Eso será algo más que tendrá que afrontar», dijo, y añadió que la pareja real «no quiere interrumpir su trabajo público y trata de seguir adelante de cualquier manera posible».

La aparición de Harry y Meghan en el Parlamento Europeo fue también su primer acto público desde que regresaron al Reino Unido durante el verano, tras pasar más de seis años viviendo en Estados Unidos.

Un juez estadounidense ordenó la semana pasada que Markle se sometiera a una evaluación psiquiátrica , fijando como fecha límite el 20 de noviembre, alegando que existían «motivos razonables para creer» que podría ser «mentalmente incompetente» para ser juzgado.

Markle reside en una residencia de ancianos en Lakeland, Florida, bajo vigilancia policial y arresto domiciliario.