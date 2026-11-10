La súplica de Ben White para que se le perdone por haber rechazado a Inglaterra ha caído en oídos sordos de Chris Waddle, quien cree que la estrella del Arsenal nunca debería volver a jugar para los Tres Leones.

El exdefensor del Brighton cree que los aficionados ingleses no lo abuchearían si conocieran la historia completa de su salida de la selección inglesa para el Mundial de 2022 .

Pero el joven de 29 años insiste en que no va a «dejar a nadie en evidencia» hablando del tema.

White abandonó la concentración en Qatar por «motivos personales», al parecer tras un supuesto desencuentro con el segundo entrenador, Steve Holland, y posteriormente se hizo indisponible durante el resto del mandato de Sir Gareth Southgate .

Regresó a la selección de Thomas Tuchel en marzo, pero fue abucheado por los aficionados ingleses antes de quedar descartado para el Mundial de este verano por lesión.

El joven de 29 años afirma que mantiene la decisión que tomó hace cuatro años, pero espera que su historia continúe.

«Es algo de lo que no he hablado y no voy a entrar en detalles», dijo White a talkSPORT. «Sí, es una decisión que no quiero tomar para no hablar mal de nadie ni perjudicar a nadie».

Ben White regresa a la selección inglesa (Foto: Getty)

Obviamente no era una situación ideal, y (una decisión) que probablemente volvería a tomar.

Pasaron muchísimas cosas y la comunicación no fue buena. No quiero culpar a nadie. Creo que mucha gente intentó hacerme lo mismo. Así que no se lo haría a nadie.

Añadió en BBC Radio 5 Live: «No creo que cambiaría de opinión».

Obviamente, era un poco más joven. Ahora soy un poco mayor. Creo que, como persona, soy bastante auténtica, y creo que tomé la decisión que probablemente seguiría tomando.

Ben White fue abucheado por algunos aficionados ingleses tras su primera aparición con la selección inglesa en cuatro años (Getty).

«Es algo que no me alegra, pero obviamente sucedió, es hora de seguir adelante.»

«Es un gran privilegio haber estado tan cerca de jugar para mi país, algo que probablemente ni siquiera soñé porque no pensé que estaría ni remotamente cerca de convertirse en realidad.»

«Ha habido algunos contratiempos, pero obviamente estoy aquí ahora y espero que esta historia continúe.»

Se cree que el origen del supuesto distanciamiento entre White y Holland radica en una entrevista en la que el defensa del Arsenal admitió no ver fútbol por televisión.

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Dijo: ‘Para ser sincero, no me gusta. No sé si realmente dije que no me gusta porque la gente dice que no me gusta el fútbol, ​​lo cual obviamente no es cierto.

‘Es porque no lo veo, lo cual creo que es bastante normal para alguien que trabaja y luego no vuelve a casa para seguir viendo ese trabajo.

«Pero creo que es mi forma de desconectar del juego, porque es muy intenso, obviamente.»

El regreso de White a la selección bajo las órdenes de Tuchel fue accidentado, ya que fue abucheado en un partido amistoso contra Uruguay, donde marcó un gol y luego cometió un penalti.

«Creo que antes del partido pensaba: simplemente no… no destacar, sino hacerlo con calma y tranquilidad, ¿sabes?», añadió.

Thomas Tuchel cree que la decisión previa de Ben White de retirarse de la selección inglesa debería quedar en el olvido (Shutterstock).

‘Luego entré y, obviamente, me abuchearon. Después marqué un gol. Después cometí un penalti. Así que, obviamente, esa noche estuvo llena de emociones, y fue una buena noche.

«Cada uno puede hacer lo que quiera. A mí me parece bien. Que hagan lo que quieran, y creo que deberían pensar en que tal vez no conozcan la historia completa. Y si la conocieran, tal vez no lo harían».

La sincera explicación de White sobre sus acciones y su deseo de reconstruir su reputación no convence a Waddle, quien fue internacional con Inglaterra en 62 ocasiones.

«Miren, Ben White no debería estar en la selección inglesa, esa es mi opinión», dijo el ex extremo del Tottenham a iGaming.com .

«Se negó a representar a su país. Me sorprende que Thomas lo haya vuelto a incluir, y no entiendo por qué lo hizo».

Puede que falten laterales, pero cuando alguien rechaza jugar para su país, como hizo Ben White, para mí eso es una prohibición de por vida. Yo le diría: «Olvídalo, amigo, mientras yo esté al mando, no volverás».

«No juega todos los partidos en el Arsenal, así que su inclusión me sorprende. Creo que los aficionados ingleses le demostrarán lo que piensan de su actuación si juega, porque uno no le da la espalda a su país diciendo: «No me interesa el fútbol internacional». No hay muchos jugadores que harían eso, y aún menos que hayan podido relanzar su carrera internacional después de hacerlo».

Lista de Inglaterra para los partidos contra Croacia y España. Jobe Bellingham ha sido convocado por primera vez a la selección absoluta de Inglaterra (Getty). Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United) Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter de Milán), Ben White (Arsenal) Centrocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal) Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)

Una vez que rechazas a tu país, debería haber un asterisco junto a tu nombre que signifique que nunca más tendrás la oportunidad de ponerte la camiseta de Inglaterra. Fin de la historia.

«Está bien decir: “Bueno, eso fue antes y esto es ahora”, pero él sabía lo que hacía. Si no quería jugar entonces, ¿por qué querría jugar ahora? Como digo, no es el lateral derecho titular del Arsenal».

«Vale, tiene esa versatilidad que le permite jugar también de defensa central. Desde el punto de vista de Tuchel, creo que es una convocatoria muy extraña por su parte y que probablemente no sea necesaria».