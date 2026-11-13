Se ha inaugurado oficialmente un centro destinado a combatir el comportamiento antisocial en un concurrido nudo de transporte.
El equipo de colaboración y participación de South Tyneside (STEP), compuesto por personal de la policía de Northumbria, el Ayuntamiento de South Tyneside y Nexus, tiene su sede en el intercambiador de South Shields.
El equipo afirmó que se creó en respuesta a la preocupación por el comportamiento antisocial y la delincuencia en la zona del cruce y sus alrededores, y expresó su esperanza de que la mayor visibilidad actuara como elemento disuasorio.
Los residentes locales acogieron con satisfacción la medida, y algunos afirmaron que habían evitado la zona por la noche debido a los numerosos grupos que causaban problemas.
Desde hace años se han planteado preocupaciones en torno a este cruce de carreteras .
Brenda Peterson afirmó que el hecho de que la gente se sentara a beber alcohol o a usar lenguaje soez era un «problema muy grave».
Malcolm Horn añadió: «Soy un tipo grande y no saldré por la noche, no me aventuraré a salir por lo que ha pasado».
Dorothy Spence elogió el centro diciendo: «Al menos así sabemos que hay alguien aquí que puede llegar rápidamente».
El superintendente jefe Darren Adams dijo: «Hemos escuchado los comentarios de la comunidad y entendemos que el intercambiador de transporte puede atraer comportamientos indeseables por parte de un número selecto de individuos.»
«Quiero que esto sirva como un mensaje claro para cualquiera que esté considerando participar en comportamientos antisociales en el centro de South Shields: no se tolerarán.»
El equipo STEP ya llevaba operando en la ciudad durante el verano, y el jefe de seguridad de Nexus, David Eagleton, afirmó que desde entonces se había observado una «disminución» del comportamiento antisocial.
El centro está ubicado en el antiguo Nexus Travel Centre.