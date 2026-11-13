Se ha inaugurado oficialmente un centro destinado a combatir el comportamiento antisocial en un concurrido nudo de transporte.

El equipo de colaboración y participación de South Tyneside (STEP), compuesto por personal de la policía de Northumbria, el Ayuntamiento de South Tyneside y Nexus, tiene su sede en el intercambiador de South Shields.

El equipo afirmó que se creó en respuesta a la preocupación por el comportamiento antisocial y la delincuencia en la zona del cruce y sus alrededores, y expresó su esperanza de que la mayor visibilidad actuara como elemento disuasorio.

Los residentes locales acogieron con satisfacción la medida, y algunos afirmaron que habían evitado la zona por la noche debido a los numerosos grupos que causaban problemas.

Desde hace años se han planteado preocupaciones en torno a este cruce de carreteras .

Brenda Peterson afirmó que el hecho de que la gente se sentara a beber alcohol o a usar lenguaje soez era un «problema muy grave».

Malcolm Horn añadió: «Soy un tipo grande y no saldré por la noche, no me aventuraré a salir por lo que ha pasado».

Dorothy Spence elogió el centro diciendo: «Al menos así sabemos que hay alguien aquí que puede llegar rápidamente».