Un grupo cristiano de futbolistas afirma que quiere «demostrar amor y respeto hacia todos» tras las críticas de los aficionados a la celebración del gol del centrocampista del Borussia Dortmund, Felix Nmecha.

Un grupo de aficionados manifestó su desacuerdo con la celebración del gol del centrocampista Felix Nmecha porque hacía referencia a una campaña de Ballers in God llamada ‘El regreso del rey’.

El grupo de simpatizantes afirmó que la campaña discrimina a la homosexualidad y a las personas transgénero, presenta el aborto como «el plan de Satanás» y está reñida con los valores de tolerancia y respeto a la diversidad del Dortmund.

Para celebrar sus dos goles en la victoria por 2-1 sobre Elversberg el sábado, Nmecha señaló al cielo e hizo el gesto de quitarse una corona de la cabeza y colocarla en el suelo.

Dijo que hubo «malentendidos» sobre su celebración y que «no tenía la intención de promocionarme a mí mismo ni a ninguna organización».

Citando una investigación reciente de la cadena alemana ARD, el grupo de aficionados afirmó que la campaña «defiende posiciones extremadamente conservadoras contra la homosexualidad y la identidad transgénero».

Ballers in God fue creado por John Bostock, excentrocampista del Crystal Palace y del Tottenham.

La organización promueve las creencias cristianas y cuenta con seguidores de alto perfil como los ingleses Marc Guehi y Bukayo Saka, y el exdelantero brasileño Kaká.

En respuesta a las afirmaciones del grupo de aficionados, Ballers in God declaró: «Nos alientan los movimientos liderados por jugadores como The King’s Return, donde los propios futbolistas toman la iniciativa de expresar su fe en Jesús.

«Nuestro deseo no es solo compartir nuestra esperanza, sino también demostrar amor y respeto hacia todos, incluidos aquellos que no comparten nuestras creencias.»

«Nuestro objetivo siempre ha sido, y siempre será, guiar a las personas hacia Jesús con gracia y amor.»

Nmecha declaró: «Mi mensaje nunca ha consistido en promover la intolerancia, la discriminación o el odio de ningún tipo».

El año pasado, la Premier League se retiró de la campaña Rainbow Laces y puso fin a su colaboración con la organización benéfica LGBTQ+ Stonewall.

En 2024, Sam Morsy, entonces capitán del Ipswich y musulmán, declaró que no llevaba el brazalete arcoíris debido a sus «creencias religiosas».

Guehi escribió «Amo a Jesús» en su brazalete arcoíris cuando era capitán del Palace.

El Manchester United abandonó sus planes de usar una chaqueta en apoyo a la comunidad LGBTQ+ porque un jugador se negó.