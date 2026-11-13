Un veterano discapacitado, cuya valla y contenedores de basura fueron destruidos en un ataque incendiario, afirma haberse sentido «abrumado» por la respuesta de la comunidad.

Michael Howie, de Gloucester, dijo que se enfrentaba al gasto de reemplazar su valla, así como a una tasa de 50 libras esterlinas del ayuntamiento para reemplazar sus contenedores de basura.

Pero tras contactar con su concejal local y publicar una petición en Facebook, un constructor local ha realizado las obras de forma gratuita y el ayuntamiento ha entregado nuevos contenedores sin coste alguno.

Howie dijo: «Me sentí abrumado por la cantidad de gente que comentó y por las empresas que estaban dispuestas a ayudar».

En un comunicado, la policía de Gloucestershire informó que, «debido a la falta de cámaras de seguridad, testigos y sospechosos identificados», el informe sobre el incidente de incendio provocado ha sido archivado.

Añadieron: «Si surge alguna información nueva, solicitamos que se la proporcionen a la policía para que la revise».

Howie, que fue dado de baja del ejército por motivos médicos en 2013 tras servir durante más de 15 años, dijo estar «conmocionado» al descubrir que sus contenedores de reciclaje de plástico habían sido objeto de vandalismo y su valla había sido destruida.