Un veterano discapacitado, cuya valla y contenedores de basura fueron destruidos en un ataque incendiario, afirma haberse sentido «abrumado» por la respuesta de la comunidad.
Michael Howie, de Gloucester, dijo que se enfrentaba al gasto de reemplazar su valla, así como a una tasa de 50 libras esterlinas del ayuntamiento para reemplazar sus contenedores de basura.
Pero tras contactar con su concejal local y publicar una petición en Facebook, un constructor local ha realizado las obras de forma gratuita y el ayuntamiento ha entregado nuevos contenedores sin coste alguno.
Howie dijo: «Me sentí abrumado por la cantidad de gente que comentó y por las empresas que estaban dispuestas a ayudar».
En un comunicado, la policía de Gloucestershire informó que, «debido a la falta de cámaras de seguridad, testigos y sospechosos identificados», el informe sobre el incidente de incendio provocado ha sido archivado.
Añadieron: «Si surge alguna información nueva, solicitamos que se la proporcionen a la policía para que la revise».
Howie, que fue dado de baja del ejército por motivos médicos en 2013 tras servir durante más de 15 años, dijo estar «conmocionado» al descubrir que sus contenedores de reciclaje de plástico habían sido objeto de vandalismo y su valla había sido destruida.
«Me desperté, miré por la ventana de mi casa y pensé: ‘¡Oh, mis cubos de basura han desaparecido, mi valla ha desaparecido!'», dijo.
«Mi hijo y yo limpiamos todo el desorden que quedó y lo denunciamos a la policía y a los servicios de carreteras porque el plástico de los contenedores se había derretido y mezclado con el asfalto.»
Howie publicó una solicitud en Facebook preguntando si alguna empresa local estaría dispuesta a ayudar.
«Como padre soltero de tres hijos, el coste de reconstruir una valla supondría una carga para nosotros en Navidad», dijo Howie.
Daniel Hughes, de la empresa de cuidado de propiedades Above and Beyond, se ofreció a realizar el trabajo.
Howie dijo que se había quitado un «gran peso de encima».
Hughes dijo que vio el llamamiento de Howie en un tablón de anuncios en Gloucester y que simplemente «quiso tenderle la mano y ayudar».
«Mi abuelo estuvo en el ejército, el ejército significa mucho para mí», dijo.
«Al ver a este hombre necesitado, un veterano, solo quise ayudarlo en todo lo que pudiéramos.»
Además de retirar su antigua valla, también instalaron una nueva y la pintaron para que combinara con el resto de los paneles.
«Fue realmente conmovedor para mí porque, después de todo lo que él ha pasado en su vida, era lo mínimo que podíamos hacer.»