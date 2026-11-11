¿Lo castigará la estrella del Barcelona?

Marc Cucurella, jugador del Real Madrid, habló sobre sus altercados con la estrella del Barcelona, ​​Lamine Yamal, durante el reciente Clásico.

En una entrevista concedida al programa «El Partidazo» de la radio «Cope» , Cucurella declaró: «¿Los cambios que ha habido en el equipo? Al principio no tuvimos una pretemporada suficiente, teníamos un nuevo entrenador y apenas podíamos entrenar. ¿Corremos más ahora? No sé, tal vez hemos mejorado en la elección de los momentos clave, o jugamos con las líneas más juntas, lo que da la impresión de que somos bestias, pero creo que no hemos cambiado muchas cosas.»

La respuesta de Cucurella a los comentarios de Yamal

Yamal había prometido devorarlo en el reciente Clásico. Cucurella restó importancia al asunto: «No tengo nada que decir. No me gusta hablar mucho ni presumir, prefiero callar y hacer mi trabajo. Hice un buen partido, y sin duda me lo enfrentaré en muchos encuentros en el futuro, y sufriré contra él mientras él se lleva los elogios».

Mourinho: una imagen diferente

Sobre su impresión de José Mourinho, Cucurella comentó: «La imagen que tenía de él es diferente, pero en el buen sentido. Es muy cercano a los jugadores, una persona maravillosa y le encanta hablar. No necesita dar charlas de media hora; en 5 minutos te cuenta todo lo que necesitas saber».

El tatuaje de De la Fuente

El defensa español también habló sobre el tatuaje con la imagen del seleccionador nacional Luis de la Fuente: «No me arrepiento, pero no me haré más tatuajes, he decidido alejarme de estas cosas. Mourinho me mandó una foto de mi pecho después de que me tatuara su cara».

Sobre las críticas que recibió en Alemania, dijo: «No lo sé, me culpan a mí, y sé que no puedo jugar en Alemania».